Radní získal nájem městského bytu. Podle opozice přeskočil jiné čekatele

Jirkov – Vedení města oponuje. Říká, že není pořadník, jen seznam zájemců.

Radnice v JirkověFoto: Deník/Roman Dušek

Jirkovem hýbe kauza, která se týká přidělování pronájmu v městských bytech. Rozvířil ji opoziční zastupitel Josef Šebek (Strana svobodných občanů). Poukázal na to, že byt obratem získal radní Michal Šáda (ČSSD), a to ačkoli má město frontu dalších žadatelů.

Michal Šáda pracuje jako vedoucí provozu v domově pro seniory. Na konci dubna požádal o přidělení městského bytu, aby vyřešil obtížnou situaci, kdy se musel odstěhovat z bytu. „Rozvádíme se s manželkou a byt, který vlastníme, zůstane jí,“ sdělil Deníku.

Rozhodnuto do pěti týdnů

Společnost Městská majetková společnost mu do pěti týdnů přiřkla byt 1+2 v Hornické ulici a bytová komise i vedení města to posvětilo. Podnájem Šáda získal, protože byl ochotný zaplatit závazky dlužníka ve výši 30 tisíc korun. Jedná se o jakýsi paušál, kterým město odepisuje dluhy na nájemném, jež v dnešní době zůstávají takřka na každém uprázdněném městském bytě. Částku je nastavená podle jeho velikosti.

Podle zastupitele Josefa Šebka radní přeskočil celou řadu dalších žadatelů o byt, kteří jsou podle jeho slov ve svízelnější situaci. „Všichni víme, že je to protekce,“ míní. Své názory zveřejnil ve facebookové skupině Jirkovští, kde jsou hojně diskutované.

Lidé jsou dotčení, že na jejich potřeby město tolik nehledí. „Před čtyřmi měsíci jsem žádala o byt 1+3, protože partner náhle přišel o byt a museli jsme se narychlo stěhovat,“ řekla Deníku Jirkovanka Veronika Jungová. „Paní na městě mi ale řekla, že budu muset čekat minimálně dva roky. Jsem zklamaná, že jsou lidé, kteří během měsíce dostanou byt, když jsou v tíživé situaci a jiným, kteří jsou na tom ještě hůř, pomoc nepřijde,“ dodala Jirkovanka. Byt však nemohla získat rychle, protože nesložila požadovaných 40 tisíc na pokrytí závazku dlužníka.

Město eviduje na 140 zájemců o byt, volných bytů má šestnáct. „Často však jde žádosti, které nespěchají. Žadatel například uvede, že bude čtyři roky studovat a pak se vrátí, takže byt hned nepotřebuje,“ přiblížila předsedkyně bytové komise a pověřená ředitelka Městské majetkové Marcela Vohnoutová. Ta navíc upozorňuje, že organizace vede čistě seznam žadatelů, nikoli pořadník, kdy by žadatelům vznikal nárok na byt na základě čekací lhůty.

Jediná přednost se týká zájemců, kteří jsou ochotni městu ulehčit tím, že přistoupí k závazku dlužníka. „Lidem ze seznamu nabízíme uvolněné byty telefonicky. Pokud se mezi nimi nenajde zájemce, dostanou příležitost další,“ dodala Vohnoutová. Mezi ně patřil i Šáda.

Město stejným způsobem za poslední tři roky přidělilo 80 bytů. K většině z nich se noví podnájemníci dostali v řádu týdnů, ale i pouhých dnů. Například v březnu loňského roku uběhlo od podání žádosti do schválení bytovou komisí jen 9 dní.

Žádal a byt má

Sporným okamžikem kauzy zůstává, že Michal Šáda o byt zažádal, ačkoli podle pravidel nesmí vlastnit byt. „V čestném prohlášení uvedl, že byt vlastní, ale je v rozvodovém řízení a poté byt zůstane manželce,“ vysvětlila Vohnoutová s tím, že podobné případy organizace zohledňuje.

Místostarostka Dana Jurštaková v tom nevidí problém. „Byt dostal jako ostatní pouze na dobu určitou – na půl roku, poté se smlouva obnovuje každého půl roku po dobu tří let, ale pouze pokud nejsou žádné problémy. Kdyby nedodržel to, co napsal v čestném prohlášení, musel by byt vrátit,“ popsala páku, kterou město využívá.