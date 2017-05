Benteler v zóně Verne už nabírá. Do konce roku přijme na 200 lidí

Klášterec nad Ohří – Prvních šedesát zaměstnanců jezdí na zaučení. Do čtyř let jich mají být stovky.

V kláštecké zóně Verne závratným tempem přibývají haly společnosti Benteler. Ta chce do konce roku přijmout více než dvě stě zaměstnanců, převážně operátorů a do čtyř let plánuje, že bude mít práci pro 550 lidí.

O práci u výrobce automobilových kovových dílů se už nyní hlásí desítky lidí. „Nabráno jich máme zhruba šedesát, už k nám jezdí na zaučení," informoval Ondřej Vodička, který má na starosti nábor zaměstnanců.

Uplatní se řada profesí

Společnost hledá nástrojáře, seřizovače, elektroúdržbáře, „ještěrkáře", techniky lisování, technology výroby hliníkových dílů, recepční i plant controllera, který řídí finanční toky podniku. Nejvíce však potřebuje operátorů či operátorek do výroby. „Ty budeme nabírat hlavně na konci roku, kdy očekáváme největší nápor," doplnil Vodička.

V Klášterci budou zaměstnanci pracovat s nejmodernějšími technologiemi jako je 3D řezání laserem, robotizované svařování či lisování za tepla a za studena. Důraz bude kladen na vysoký stupeň automatizace v rámci jednotlivých procesů. „Nechceme být pouhým výrobním závodem, jsme si vědomi toho, že jsme zároveň nositeli společenské odpovědnosti," říká vedoucí kláštereckého závodu Martin Košíček.

Město vítá vstup dalšího investora do průmyslové zóny Verne, jak se již dříve vyjádřil starosta Štefan Drozd. „Vytvoří se tak nová pracovní místa pro naše občany," okomentoval.

Firma Benteler má 140letou historií. Zabývá se výrobou ocelových a hliníkových podvozkových částí a bezpečnostních prvků karosérií osobních automobilů z pevnostních ocelových a hliníkových plechů a profilů. Mezi výrobky patří třeba sloupky, části podlah, prahy, výztuhy dveří, nápravy či nárazníky.