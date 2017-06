„Neodsuzujte člověka, kterého neznáte,“ žádá partnerka zastřeleného Roma

Chomutov /DOPIS/ – Muž přijel do Chomutova navštívit rodinu. Chtěl spořit na dům rodičům.

Pozůstalá partnerka, které v Chomutově zastřelili 34letého muže, napsala médiím. Žádá v něm, aby veřejnost neobviňovala jejího partnera a současně prosí o klid, aby rodina mohla truchlit.

„Jsem velmi pohoršena obviňováním a předsudky vůči mému partnerovi, který byl brutálně zastřelen 27. května v Chomutově. Nikdo z vás ho neznal!“ píše v úvodu dopisu žena, která je z Nizozemska. Tam také spolu posledních třináct let žili. „Já i lidé v našem okolí jsme ho znali jako milujícího, tvrdě pracujícího a vstřícného člověka. Nikdy jsem od něj neslyšela, že by měl tady v České republice nepřátele, ať už v rodině, nebo mezi sousedy. Znám jeho život i jeho problémy a také vím, že obvinění z teroristického útoku je naprosto absurdní,“ uvádí.

Podle jejích slov přijel do Chomutova, aby navštívil rodinu a založil rodičům účet, kam by jim mohl spořit na dům. V Nizozemsku měl práci – specializoval se na podlahové krytiny, práci s mramorem a renovaci dřeva.

„Já a celá jeho rodina, všichni přátelé i zákazníci prožíváme obrovský zármutek nad bolestivou ztrátou a nad tím, že jeho život, pro který tak tvrdě pracoval, navždy ukončil chybný úsudek,“ píše dále pozůstalá partnerka s tím, že si nepřeje žádné demonstrace nebo obviňování. „Prosíme jen o klid, abychom mohli truchlit pro milovaného člověka,“ uzavírá žena.

Jméno si nepřála zveřejnit. Její dopis médiím zprostředkovala organizace In Iustitia, která je od května členem Evropské sítě proti rasismu a xenofobii. V České republice působí už od roku 2009. „Respektujeme přání klientky nezveřejňovat jméno. Je to její právo podle Zákona o obětech trestných činů,“ uvedla pro Deník ředitelka a právnička společnosti Klára Kalibová.

In Iustitia se postarala o překlad dopisu pozůstalé. Dále se zabývá sociálně-právními službami a působí jako zmocněnec v trestním řízení. Jen za poslední rok poskytla v rámci České republiky pomoc řádově čtyřem stům klientů.

K tragické střelbě došlo 27. května ve tři hodiny ráno na chomutovském sídlišti Písečná. Bývalý pracovník vězeňské služby (37 let) tam několika ranami zastřelil 34letého Roma, který seděl za volantem dodávky a podle informací policie najížděl do zaparkovaných aut a do lidí. Ve stejný den tam Romové uspořádali pietní akci. Věří, že incident měl rasový podtext. To však zatím policie nepotvrdila. Střelci je obviněn z vraždy a v případě odsouzení mu hrozí až dvacet let za mřížemi.

Přinášíme kompletní přepis dopisu, který přišel na adresu Chomutovského deníku:

Reakce na zprávy a reportáže o střelbě, při které zemřel v Chomutově čtyřiatřicetiletý Rom

Jsem velmi pohoršena obviňováním a předsudky vůči mému partnerovi, který byl brutálně zastřelen 27. května v Chomutově. Nikdo z vás ho neznal!

1. Nebyl to žádný terorista

Jsem Nizozemka a 13 let jsem s ním žila v Nizozemí. Já i lidé v našem okolí jsme ho znali jako milujícího, tvrdě pracujícího a vstřícného člověka. Nikdy jsem od něj neslyšela, že by měl tady v České republice nepřátele, ať už v rodině, nebo mezi sousedy. Přijel sem jen na pár dní, aby navštívil svou rodinu a založil bankovní účet, na kterém by mohl začít spořit svým rodičům na dům. Znám jeho život i jeho problémy a také vím, že obvinění z teroristického útoku je naprosto absurdní.

2. Nikdy nebyl líný

Po celých patnáct let v Nizozemí tvrdě pracoval, byl spolehlivý a plný energie. Bylo to patrné v tom, jak pracoval, navazoval přátelství, jak se staral o zvířata a děti, jak se učil cizí jazyky, jak vedl svou vlastní firmu a jak ochotně se učil novým věcem, které potřeboval k životu i k práci. To všechno dělal lépe než kdokoliv jiný. Byl na sebe velmi náročný. Díky tomu získal tolik dovedností a stal se vyhledávaným specialistou na podlahové krytiny. Byl skutečným odborníkem na práci s mramorem a renovaci dřeva. Mnoha lidem pomohl a pracoval pro ně bez nároku na odměnu. Jednoduše miloval svou práci, žil s velkým srdcem a duší a byl ochoten nabídnout vše, co měl.

3. Prosím, neodsuzujte člověka, kterého neznáte

Ano, také byl Rom. V České republice neměl šanci na dobrý život, protože tu musel čelit mnoha předsudkům. V osmnácti letech se proto rozhodl prožít lepší život v jiné zemi. Statečně a zcela sám začal od píky. V místě, kde na něj lidé pohlíželi bez předsudků, mohl být skutečně sám sebou. Rostl a rozvíjel se, dokázal se finančně zajistit. Nebylo to snadné, ale brzy se stal mezi lidmi oblíbeným a respektovaným.

Já a celá jeho rodina, všichni přátelé i zákazníci prožíváme obrovský zármutek nad bolestivou ztrátou a nad tím, že jeho život, pro který tak tvrdě pracoval, navždy ukončil chybný úsudek.

Nepřejeme si žádné demonstrace nebo obviňování, negativní publicitu nebo další oběti. Prosíme jen o klid, abychom mohli truchlit pro milovaného člověka.



Autorka textu je dlouholetá partnerka muže, který se stal obětí střelby