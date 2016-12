PRO Chomutov mluví o korupci, koaliční partneři o nespolupráci

Chomutov – Co může za otřes na chomutovské radnici, při kterém padl primátor a všichni radní z hnutí PRO Chomutov? Podle svržených členů rady to byla přísnost na smlouvy a vymezení vůči hokejovým Pirátům. Jejich dosavadní koaliční partneři vidí problém v nedostatečné spolupráci.

Daniel Černý (PRO Chomutov)Foto: Archiv strany

Podle lidí z PRO Chomutov přišlo odvolání ve chvíli, kdy se členové hnutí vymezili proti dotaci hokejovému klubu Piráti Chomutov. PRO Chomutov navíc chtělo ukončit některé smlouvy. „Ukončili jsme nevýhodný podnájem Kamencového jezera, odmítali jsme poskytnout desítky milionů korun nad rámec běžné každoroční podpory hokejovému klubu a chystali jsme nové výběrové řízení na správu bytového fondu, kterou doteď prováděla firma zastupitele za Nový sever," shrnul dnes v prohlášení Daniel Černý.



Odvolaného náměstka primátora Mariana Bystroně prý hlasování Nového Severu, ČSSD a komunistů nepřekvapilo. „Jen hnutí ANO opět ukázalo, že nedokáže u některých svých zastupitelů garantovat odolnost proti korupci. Město opět přebírají političtí piráti a to ve stylu, který tu známe z dob stamilionových podvodů na eurodotačních Zadních Vinohradech. Nyní jde o desítky milionů a ne pouze na hokej," míní Bystroň.



Ladislav Drlý (KSČM) naopak poukazuje na nekvalitní spolupráci. „Vadila nám spousta nedostatků, na které jsme koaličního partnera upozorňovali a přesto se děly dál," uvedl pro Chomutovský deník. „O spoustě akcí jsme se dozvídali až z médií, přestože jsme koaličním partnerem. Například když se včera projednával sociologický průzkum, dozvěděl jsem se o tom, teprve když jsem otevřel dotazník. Neměli jsme možnost spolurozhodovat o tom, jaké budou otázky a jak dotazník bude dělán," doplnil.



Právě při prezentaci výsledků sociologického průzkumu zaměřeného na spokojenost Chomutovanů se životem ve městě se na včerejším zastupitelstvu situace vyhrotila. Zastupitel Ladislav Drlý, následovaný stranickými kolegy Libuší Zmátlovou a Jaroslavem Komínkem požádali, aby byli odvoláni z funkce radních.



Co se dělo poté, nikdo nečekal. Z iniciativy Jana Mareše (ČSSD) zastupitelé hlasovali o odvolání všech radních města, včetně primátora a obou náměstků. Nakonec funkci obhájili jen radní z ANO 2011 a KSČM, naopak odvoláni byli všichni z vládnoucí PRO Chomutov: dosavadní primátor Daniel Černý, druhý náměstek Marian Bystroň a radní Vladimír Koten, Monika Mrugová, Jan Hartman a Ivana Chábová.



Do vlády města se vrátila ČSSD, protože byli dovoleni radní z této strany: Jan Mareš a Petr Husák. Nově je v radě zastoupen i Nový Sever: David Dinda a Karel Lipmann. Zvoleni byli také Miloň Houda (ČSSD) a Stanislav Mikšovic (Nový sever). Ti se však vzápětí svých funkcí vzdali, aby uvolnili místa v radě pro budoucího náměstka a primátora.



Primátor Chomutova a náměstek mají být zvoleni na odloženém zasedání zastupitelstva ve středu 14. prosince, které se bude konat od 16 hodin.



Komunisté, Nový Sever ani ČSSD zatím nemají jasného kandidáta, kterého by navrhovali jako nového primátora. „Ještě to musíme projednat. Je to na nás rychlé, jsem rád, že se to neřešilo hned, ale volba se odložila na středu," uvedl David Dinda (Nový Sever).