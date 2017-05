Příměstské tábory si užijí i děti ze Strupčic

Strupčice – Turnusy budou připraveny v obou měsících letních prázdnin.

Výlety pěšky i na kolech, tvořivé dílny i cesta za pokladem. Tento program a spousta dalšího čeká děti, které se zúčastní příměstského tábora ve Strupčicích v turnusech od 17. do 21. července a od 14. do 18. srpna. Děti od 6 do 13 let se tam vyřádí vždy od 8 do 16 hodin.

Přihlášky je možné podávat na tamním obecním úřadě.