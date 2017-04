Příměstské tábory jsou velkým hitem

Chomutov, Most, Žatec - Ředitelé volnočasových středisek zvyšují nabídku příměstských táborů, mají ale problémy naplnit ty turnusové. Roli hrají finance i nesamostatnost dětí, říkají.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Pavel Sonnek

Stojí méně, berou i menší děti a mají plnější program. Mezi rodiči panuje zvýšená obliba příměstských táborů, podle volnočasových středisek ale současně opadává zájem o klasické turnusové tábory. „Letos pořádáme pouze jeden a musím říct, že je docela problém ho naplnit," říká Milan Märc, ředitel chomutovského zařízení Domeček. „Museli jsme ale přidat několik nových příměstských táborů, protože byly všechny strašně rychle rozebrané," dodává.

U nárůstu oblíbenosti hrají podle ředitelů prim dvě věci: samostatnost a finance. „Dnešní děti už často nezvládají být bez maminky. A pak je tu role peněz. Dva, někdy i tři týdny příměstského tábora pořád vycházejí levněji než normální tábor," míní Danuše Lískovcová, ředitelka Střediska volného času v Mostě.

Příměstské tábory nabízejí dobrý program

Její slova pak potvrzuje Petra Příhodová z Litvínova. „Mám dvě děti a zaplatit naráz deset tisíc u mě není možné. Takhle kombinuji příměsťáky s pobyty u babičky a o prázdniny děti skoro nevidím," říká Příhodová.

Dalším častým důvodem, proč děti tráví čas poblíž svých rodičů, je také na první pohled lákavější program. Některé příměstské tábory jsou doslova nadupané moderními atrakcemi. Nechybí návštěvy lanových center, minigolfu, někde dokonce zvou i na exkurze po televizních studiích a filmových ateliérech. „Já bych si určitě radši zablbnul někde na atrakcích, než se plahočil kilometry po fáborcích po lesní stezce," přiznává Matěj Chalupa ze Žatce.

Děti budou samostatnější

Někteří rodiče ale na klasické tábory nedají dopustit. Také mají co do sebe a některé děti si je oblíbily. „Dítě se naučí větší samostatnosti, už se musí starat taky trochu samo a nespoléhat jen na rodiče. A rodič má navíc pro sebe celý týden volno," myslí si Eliška Mrázková z Chomutova.

S vedením k samostatnosti souhlasí i Kateřina Kopřivová ze Žatce. „Mně to jako malé žábě dalo hrozně moc, musela jsem o sobě přemýšlet. Jak se vhodně obléct, že se ve stanu uklízí, že nejde být ošklivá na děti, když s nimi budu dalších deset dní," uzavírá maminka osmiletého chlapce.

Kam na příměstský tábor

Chomutov:



Příměstský tábor na Kočičáku - Základy táboření, celodenní pobyt v přírodě, poznávání historie a přírody, práce s mapou a kompasem, hry v lese, základy první pomoci, prohlídky opevnění z let 1936 1938. Více na: www.kocicak.cz



Chomutovský zoopark - poznávání přírody, ekologie a kontakt se zvířátky



Žatec a Louny:



Městské koupaliště - koupání, výtvarná činnost, hry v klubovně. Více na FB: Koupaliště Žatec



Městská sportovní hala v Lounech - minigolf, bowling, aquapark, kino, výtvarka



Most:



Středisko volného času - Stroj času. Výprava do minulosti země, do doby kamenné, za středověkými řemesly, nebo do věku vědy a techniky. Více na www.svc-most.cz