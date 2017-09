Přes zimu pumpujte kola a leštěte brusle. Klášterec staví cyklopark

Klášterec nad Ohří – Nový rekreační areál bude v provozu už příští rok. V plánu jsou zázemí, prodejny, myslí se i na bezpečnost.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/archiv

Shazování kil bez nepříjemné společnosti motorů a výfuků, nebo jistota, že malý sportovec neskončí pod koly aut. Klášterec se chystá na vybudování nové relaxačně – sportovní zóny, v Královéhradecké ulici postaví cyklopark. Radní už schválili zadávací dokumentaci a vyhlášení veřejné zakázky.

Klášterečané se nemusejí bát, že by v jejich městě došlo k nějakému bourání nebo betonování zelených ploch. V moderní areál se promění park, který už v Královéhradecké ulici je. Cesty, které tam jsou vybudované, poslouží jako základ pro ty nové. Město je opraví a navíc prodlouží. Od hlavní silnice park oddělí zamýšlené zábradlí. Kromě milovníků jízdy tam najdou zábavu i borci, kteří před koly a kolečky dávají přednost pohybu vlastních svalů. „Součástí projektu je i vznik workoutového hřiště,“ doplňuje mluvčí města Adéla Václavíková.

K cykloparku bude patřit i zázemí s odpočinkovou terasou a několika prodejními místy. Na areál bude dohlížet správce parku. „Měl by zapůjčovat sportovní vybavení a nabízet občerstvení,“ vyjmenovává Václavíková. Součástí objektu bude i veřejné WC. „V této části města žádné nejsou,“ upřesňuje mluvčí Klášterce. Město počítá i s tím, že v této části vybuduje nové osvětlení a vylepší a upraví zeleň.

Na cyklistický park a dráhu na kolečkové brusle se Klášterečané velmi těší. Deník před časem dělal mezi Klášterečany, u příležitosti vyhlášení projektu participativního rozpočtu, malou anketu a mezi přáními, co ve městě vylepšit, se cyklopark a dráha na brusle objevovaly nejčastěji. „Mluví se o něm už dlouho a je to skvělá zpráva, že to vyšlo,“ myslí si Tereza Vébrová z Klášterce. „Moc se těším, na bruslích trávím tři čtvrtě roku každý den,“ dodává sportovkyně.

Město původně zamýšlelo, že by celý projekt byl o něco větší, mluvilo se třeba o dalších hřištích nebo amfiteátru. To ale nedoporučilo povodí Ohře, které upozornilo radnici, že se park nachází v aktivní záplavové zóně. Do budoucna by se měl park stát dopravním uzlem pro cyklisty a svedly by se do něj i další plánované cyklostezky, které povedou kolem Kláštereckého a Podmileského potoka a podél Petlérské ulice. Na park také naváže přejezd do ulice Pod Skalkou a cyklostezka Ohře.

Stavba začne v příštím roce a město počítá, že celá stavební akce bude stát dvacet milionů. Jestli půjde celá částka z městského rozpočtu nebo Klášterec zažádá o dotace, není ještě jisté. „Zatím zvažujeme možnosti,“ uzavírá mluvčí města Adéla Václavíková.