Přepadení v Údlicích: Rodiče se teď více bojí o své děti

Údlice - V Údlicích si rodiče hlídají své děti víc než obvykle, neznámý řídič tam totiž přepadl osmiletého chlapce. Ten naštěstí vyvázl bez zranění, rodina a celá obec jsou ale z celé události v šoku.

Tamní základní škola zareagovala tak, že zprávu odvysílala školním rozhlasem a rodičům rozdala lístky s varováním ředitele školy: "Z důvodu sobotního přepadení žáka naší školy neznámým člověkem, který vystoupil z auta, poučte prosím své dítě o ostražitosti." Podobné upozornění visí také na informační tabuli před školou a další je u hlavního vstupu do školy.

"Stalo se to o víkendu, ale rodiče se dostavili do školy v úterý a oznámili, že jejich chlapce přepadli," uvedl ředitel Jiří Chloupek. "Vyskočil prý z auta, povalil ho na zem, ale když se mu podíval do obličeje, nechal ho být. Rodiče si to vysvětlují tak, že se nejspíš zajímal o dívku," doplnil s dodatkem, že měl chlapec bundu, jakou by na sebe mohlo vzít i děvče.

K přepadení mělo dojít podél hlavního silničního tahu vesnicí.

Ačkoli rodiče nepodali trestní oznámení, do Údlic se včera rozjeli po četných dotazech novinářů sami policisté, aby případ prošetřili. "Máme potvrzeno, že k události došlo v sobotu odpoledne, kdy přijel neznámý muž v autě, vystoupil ven a beze slova strčil do chlapce, takže upadl do sněhu," informovala policejní tisková mluvčí Marie Pivková. "Naštěstí nebyl zraněn a po muži teď intenzivně pátráme," ujistila.

Rodiče z jinak klidné obce se teď strachují o své děti. V ulicích se snad nenajde žádné dítko, které by se procházelo samo, jedině s rodiči nebo ve skupině dalších dětí. "Pro nás to až tak problém není, protože dcerka chodí do první třídy, takže ji stejně do školy vodíme a také si ji vyzvedáváme," uvedla Barbora Dixová. "Chodívala ale s kamarádkami do obchodu na návsi pro něco na dobrého a tam už ji samotnou nepustím," zamyslela se mladá maminka, která se s rodinou do Údlic přestěhovala teprve nedávno. Vesnici si s mužem vybrali, protože ji vnímali jako klidnou a bezpečnou.

Poznatky a dojmy o případu kolují také na sociálních sítích. Sdílejí je tam rodiče, kterým přinesly informaci jejich děti ze školy, ale i učitelé a další pisatelé. "Proboha, kde to žijeme, to už je jak na Divokém západě," podivuje se tam Adriana Dragounová.

Další připomínají podobný případ, který se nedávno udál v Mostě. "Něco takového jsem už četla někdy v týdnu, ale bylo to z Mostecka," připomněla Alena Fárová.

Další upozorňují na černé auto s černými skly a řidiče silnější postavy, který se měl objevit v Březně u Chomutova. "Dítě na zastávce ,skoro´ obtěžoval nebýt kolemjdoucí paní. Poté, co ji viděl, šlápl na plyn a odjel," tlumočila zkušenost své známé Klára Šabachová.

Že by došlo i k tomuto incidentu však policie nepotvrdila. "Informovali jsme se u kolegů z Března a nic takového neprošetřují. je to malá obec, věděli by o tom," podotkla mluvčí Marie Pivková.