Pozor na led na Kamencovém jezeře, hrozí jeho prolomení !!!

Letošní mrazivá zima po mnoha letech vytvořila souvislý led také na Kamencovém jezeře v Chomutově. Toho, i přes zákaz vstupu, začali využívat lyžaři k tomu, aby viděli okolí jezera z netradičního místa.

Zamrzlá hladina Kamencového jezera v Chomutově.Foto: Deník/Roman Dušek

Jak ale informovala Chomutovský deník Iveta Rabasová, ředitelka Pokrušnohorského zooparku, který Kamencové jezero provozuje, je to nebezpečné. „Složení vody je v jezeře jiné, než třeba vedle na Bandě. Led má menší pevnost a hrozí jeho prolomení," uvedla ředitelka. Okolo jezera jsou rozmístěné tabule s upozorněním, aby lidé na ledovou plochu nevstupovali. Jak je z fotografie Chomutovského deníku patrné, lidé toho však nedbají. O tom, že by na ledové ploše Kamencového jezera bylo kluziště, zoopark neuvažoval. "Vedle je zamrzlá Banda a nedaleko SD Aréna. I kdyby to nebylo nebezpečné, nebyl by k tomu důvod," dodala ředitelka.