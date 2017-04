Glosa: Žhavá panelstory

Chomutovsko – Glosa Mirky Šebestové

Když na Chomutovsku hoří domy...Foto: archiv Deníku

„Hoří panelák!“ Když zazní tato slova, lidé ve většině měst se zděsí, představí si hrůzu a spoušť, kterou bývají zasaženy desítky obyvatel. Když se totéž řekne v Jirkově nebo Chomutově, první reakce bývá: „Už zase?! Kde?“ V panelácích tu totiž hoří až podezřele často.



Těžko říct, co přesně může za to, že je v souměstí tak horko. Panelová sídliště jsou i jinde. I tam je problém, že se jiskra může snadno přenést kvůli společným stoupačkám. I tam jsou na sebe natěsnané byty, kde je na pár metrech čtverečních sporák, domácí chemikálie a vysoce hořlavý nábytek, takže, jakmile to „blafne“, oheň vše stráví do několika desítek minut. A ano, hoří i v paneláku v Pardubicích, v Kladně nebo Ostravě. Přesto, zdá se mi to, nebo nikde nehoří tak často jako v Jirkově a Chomutově?



Snad celá republika ví o únorovém tragickém požáru, ke kterému došlo v Jirkově Na Borku. Zemřeli při něm dva lidé a záchranáři dva vchody evakuovali. V březnu hořelo v činžáku v jirkovských Ervěnicích, teď na Kamenné. A to je výčet jen těch největších požárů za letošek. V Jirkově ale hořelo také loni v paneláku v Krušnohorské ulici, a to hned dvakrát.



Netuším, jestli jsou na Chomutovsku paneláky hořlavější, instalace zastaralejší a obyvatelé problémovější, než jinde.



Jedno je jasné, je tu palčivý problém. Doslova.