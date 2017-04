U Zaječic had kousl psa. Podle odborníků to mohla být i užovka

Zaječice – Hadi se vyhřívali na cyklostezce z Jirkova do Strupčic. Podle místních zaútočila zmije, kouše ale i užovka obojková, která je od zmije k nerozeznání.

Známé pořekadlo říká, že na Svatého Jiří vylézají ze svých děr hadi a štíři. Jeho svátek připadl na uplynulé pondělí. Na Chomutovsku si dali plazi dokonce i náskok - na začátku víkendu kousl had psa na cyklostezce u Zaječic nedaleko Jirkova. Podle místních tam mají svůj rajón hlavně zmije. „Za cestu do Vrskmaně jsem viděla tři, jedna si lezla přímo po stezce,“ uvedla Kateřina Sochorová, která po cyklostezce často jezdí.

A právě jedna z nich si měla dovolit na velkého huskyho. Kousnutého psa musel majitel odvézt k veterináři.

Herpetolog Aleš Svoboda míní, že se ve skutečnosti nemuselo vůbec jednat o zmiji. „Mnohem častěji než zmije se u nás vyskytuje nejedovatá užovka obojková. Rozdíly mezi nimi ale pozná na první pohled jen odborník a lidé si je často pletou,“ vysvětluje herpetolog.

I kdyby se ale jednalo o zmiji, podle Svobody by kousnutí nemuselo být vůbec smrtelné. „Po zimě nemají v jedovém váčku skoro žádný jed a kousnutí je ve skutečnosti jen takové bodnutí,“ uklidňuje odborník.

Varování nebo jen panika?

Zpráva o kousnutém psu si vysloužila mimořádnou pozornost uživatelů sociálních sítí. Mnozí jsou překvapení, že už se hadi probudili ze zimního spánku, když ještě minulý týden mrzlo a sněžilo. „Asi si ty potvory zapomněly pustit počasí a vylezly se zahřát,“ komentoval to s nadhledem Marek Bulant.

Někteří uživatelé se ale zlobí, že upozorňovat na jaře na hady je zbytečné a podobné příspěvky jen straší lidi a šíří paniku. „Chudák zmije, jednou si dovolila přelézt chodník a je z toho debata na půl roku,“ zlobí se Bohouš Jedlička. Ostatní jsou ale za varování rádi. „Je dobré vědět, kde je jejich větší výskyt, lecčemu se pak dá předejít,“ soudí Martina Stuchlá.

Deníku se nepodařilo majitele kousnutého psa dále zkontaktovat, podle svědků je ale pes v pořádku. Herpetolog Svoboda navíc klidní obavy dalších chovatelů, podobné případy se vyskytují vzácně. „Had útočí jen opravdu v situaci nejvyšší nouze. Tady se třeba mohlo stát, že ten pejsek se někam rychle rozeběhl a had se už nestačil stáhnout, což ve většině případů jinak udělá,“ říká Aleš Svoboda.

Na první letošní setkání s hadem už ale máme být připravení. „Aprílové počasí není žádnou překážkou, opravdu se začali probouzet ze zimního spánku,“ říká Svoboda. Zároveň vyvrací, že by současné mírnější zimy bez sněhu měly vliv na přemnožování plazů či hmyzu, jak se někdy uvádí. „Za několik let pozorování se nám to ještě nepotvrdilo,“ uzavírá Svoboda.