Pojďte si hrát do školky. Ta jirkovská otevřela zahradu všem

Jirkov – Mateřinka Kaštánek ve Smetanových sadech zpřístupnila svůj areál jako první a jediná školka ve městě.

V zahradě Kaštánku už si nebudou hrát jen tamní předškoláci. Přístup tam mají i děti a dospělí z města.Foto: Deník / Dušek Josef

Děti už nemusí tisknout nosíky na plot, aby za ním zahlédly pískoviště, prolézačky a dřevěný vlak. Jirkovská mateřinka ve Smetanových sadech otevřela svou zahradu s dětským hřištěm pro všechny. Robata si tam mohou každé všední odpoledne pohrát v doprovodu rodičů a senioři si užijí pohled do svěží zeleně.



Nová vymoženost přišla vhod řadě rodičů, protože je v Jirkově menších dětských hřišť jen pomálu. „Máme tu sice krásná velká hřiště v Olejomlýnském parku nebo u Kludského vily. Jenže pro dvouletého drobka je to od našeho domu daleko, takže si to musíme plánovat jako delší výlet,“ zmínila maminka Jitka Štenclová, která bydlí naproti školce ve Smetanových sadech. Ta je usazená v příjemném parku, kde ale není jediná dětská atrakce. „Litovala jsem, že tu nemáme nějakou tu houpačku a prolézačku jako to bývá jinde,“ dodala.

Dětská hřiště v Jirkově? Spíše centrální Ve většině měst a na sídlištích je dětské hřiště snad na každém kroku. V Jirkově jsou k dispozici hlavně velká centrální hřiště v Olejomlýnském parku, u Kludského vily a jedno je na takzvaných horních sídlištích. Menších hřiš je po městě roztroušeno jen jedenáct.



Teď už litovat nemusí. Nově má ona a řada dalších rodičů možnost zajít s dětmi do zahrady a nechat je, aby si tam dosyta vyhrály. Otevřená je každý všední den od 16 do 19 hodin pro děti do deseti let. Podmínkou je jen, aby tam na ně dohlíželi rodiče.



Vítaní jsou také senioři z okolí, kteří byli mnohdy zvyklí opečovávat vlastní zahrádku a pohled do zeleně je pro ně balzámem. Posedí si na lavičce, nebo mají možnost trávit ťam svůj čas aktivně. „Mohou se věnovat zahradničení na naší skalce a záhonech,“ nabízí vedoucí mateřské školy Jaroslava Chrtková.



„Klíčníkem“, který vpustí zájemce do zahrady a při odchodu zamkne, bude člověk, kterého si školka najala díky příspěvku z úřadu práce. Ten se také postará o pořádek a dodržování řádu.



Novinkou je, že si zájemci mohou také pronajmout část zahrady, aby tam uspořádali dětskou párty či malou zahradní slavnost. Tuto možnost nově mají i ostatní jirkovské školky, kterých je deset. Vedení města ji zaneslo přímo do zřizovací listiny školek.