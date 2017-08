Podvodníci zaplavují sociální sítě. Chtějí získat peníze skrze falešné profily

Severní Čechy - Neposílejte nikomu svoje číslo, policie varuje před podvodníky, kteří vytvářejí falešné profily na Facebooku a chtějí získat peníze. Méně pozorné uživatele dokáží připravit o tisíce korun. Snaží se získat ověřovací SMS pro internetové mobilní platby.

Podvodníci se snaží získávat peníze prostřednictvím falešných profilů na sociální síti Facebook. Oznámení o internetových podvodech se v posledních týdnech množí i v Libereckém kraji. „Díky jednoduchému triku dokáží podvodníci méně pozorné uživatele připravit o tisíce korun,“ řekla mluvčí policie Libereckého kraje Vlasta Suchánková.

CHTĚJÍ TELEFONNÍ ČÍSLO

Útočníci vytvářejí falešné profily, které na první pohled odpovídají těm existujícím. Jejich prostřednictvím pak oslovují přátele původního uživatele a požadují po nich telefonní číslo. Tímto způsobem se snaží získat ověřovací SMS pro internetové mobilní platby. Podvodníci takto mohou získat tisíce korun.

„Využívají toho, že někteří uživatelé mají až příliš otevřené profily a kdokoli z nich může stáhnout množství fotek a osobních informací,“ vysvětluje Suchánková. Od náhodných uživatelů tyto informace převezmou a založí profil s identickým, či velmi podobným jménem i vzhledem.

FALEŠNÉ PROFILY

Původní uživatel často nic netuší, dokud ho někdo neupozorní. „Kamarádka se divila, proč si ji přidávám do přátel, když už ji tam dávno mám,“ popsala uživatelka, které podvodníci zkopírovali profil, Markéta Cháberová. V novém profilu podvodníci použili stejné fotky. Jen ve jméně chybělo jedno písmeno. „Zajímavé bylo, že jsem ten profil ze svého účtu nemohla najít. Asi si mě blokovali, abych to nemohla vidět,“ dodala.



Podobnou zkušenost má i Adéla Hyblerová. Na falešný profil ji upozornil její přítel. „Profil byl úplně stejný jako ten můj, akorát jméno bylo napsané bez diakritiky,“ popisuje. Podle jejích kamarádů zprávy z falešného profilu zněly stejně, jako by je psala sama. Byly formulované jako žádost o naléhavou pomoc a telefonní číslo.

„Bylo tam napsáno, že jim přijde kód, který mi musí poslat, a že jim to vysvětlím později,“ popisuje obsah zpráv uživatelka. Prostřednictvím svého originálního profilu dala vědět svým přátelům, kteří falešný profil nahlásili. Správci sociální sítě ho smazali do několika minut.

Policie varuje uživatele, aby své telefonní číslo neposílali a byli ohledně tohoto typu zpráv opatrní. „Pokud už své telefonní číslo odeslali, v žádném případě by příchozí SMS kód neměli přeposílat nikomu dalšímu,“ upozorňuje Suchánková. Falešný profil lze zablokovat tak, že ho nahlásí dostatečné množství uživatelů.

Pavlína Černá