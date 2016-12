Pirát Růžička: „Ježíšek mi nadělil projížďku vozem Lamborgini“

Chomutovsko - Osobnosti Chomutovska dostávaly převážně měkké dárky, ale někteří také zážitkové.

„TAK S TÍMHLE MOBILEM KONČÍM. Ježíšek mi letos pod stromeček přinesl nový telefon. Ještě jsem si ho neměl čas vyzkoušet, ale udělal mi radost“ řekl Chomutovskému deníku Růžička krátce před odjezdem na pondělní utkání se Spartou.Foto: Deník/Jaroslav Průša

Hned na Boží hod vánoční jsme zjišťovali u některých osobností Chomutovska, co jim přinesl Ježíšek a jak Vánoce tráví. Ve většině případů dostávali praktické dárky, ale někteří dostali netradiční zážitek. Například hokejový útočník Pirátů Chomutov Vladimír Růžička hodinovou jízdu vozem Lamborghini Gillardo, nebo Milan Dzuriak pobyt na Slovensku.



„S manželkou jsme si nedávno pořídili nové bydlení a tak se jednalo většinou o věci do bytu," prozradil Vladimír Růžička. Jinak si volna moc neužil, již na Boží hod odpoledne spěchal na trénink do Chomutova. „Na Štěpána hrajeme na Spartě a tak jme měli trénink jak první, tak druhý svátek vánoční," dodal Růžička. Mezi praktické dárky které mu udělaly radost a které nečekal počítá i nový mobilní telefon. „Ještě jsem neměl čas se s ním seznámit. Nějaký čas to potrvá, než ho vyměním za ten stávající," smál se útočník.



Milan Dzuriak sice trávil Štědrý den doma s rodinou, ale hned po rozbalení dárků se společně vydali na rodinný pobyt na Slovensko. „Svátky strávíme Na Slovensku, je to náš letošní hlavní dárek k vánocům. Odjíždíme ještě na Štědrý den," přiznal Dzuriak před příchodem Ježíška. Vánoce má rád proto, že všude vládne nádherná atmosféra. „Těší mě, že lidé myslí na druhé a mají na sebe více času než jindy," řekl Dzuriak, tvář charitativní akce Cesta proti bolesti.



Také starosta Jirkova Radek Štejnar má už roky o Vánocích jasno. „Největší radost o Vánocích mám z toho, že je rodina pohromadě a panuje pohodová atmosféra. Dárky jsou hezké, ale nejsou nejdůležitější. V mém případě už řadu let převládají ty praktické," přiznal Chomutovskému deníku starosta.



Malíř a sochař Roman Křelina dostal pod stromeček spoustu knih. „Je to duchovní literatura, kterou napsal dnes již nežijící křesťan. Pak jsem dostal také nějakou tu voňavku, becherovku a něco na sebe, takže od každého něco," pochlubil se orasínský umělec. Ten nejdůležitější dárek, díky kterému získává celá rodina více času, tepla a pohodlí, si prý společně nadělili krátce před svátky. „Je to tepelné čerpadlo, které topí samo, takže nemusíme běhat ke kotli. V létě nebudeme muset dělat dřevo na zimu a v zimě přikládat. Dostali jsme tím spoustu času, který můžeme trávit na rybách třeba jako právě teď," dodal včera odpoledne se smíchem.



Starosta Kadaně Jiří Kulhánek prozradil, že dostal samé milé dárky. „Jaké by také mohly být, když jsou od milých lidí. Dostal jsem literaturu například knížku o Emilu Zátopkovi, kterou jsem si přál, protože jsem ho obdivoval už jako malý kluk," přiblížil. Vedle košil, triček a lahve vína našel také knihu pro nejlepšího tátu. „Dostal jsem ji od synů, je to od nich hezké," potěšilo starostu, který si na Štědrém dni cení toho, že může být pohromadě s rodinou. „Nejlepší bylo, že jsme se viděli a že to bylo fajn. Na dárky už nebývám natěšený tak, jako když jsem býval malý," doplnil.



Klášterecký starosta Štefan Drozd se může probírat svými oblíbenými detektivkami. „Každý rok mám největší radost z knížek. I letos jsem jich pár dostal. Jen jsem se zatím nestihl začíst, protože trávím čas v rodinném kruhu," zmínil s tím, že si chvíli vyšetří po svátcích a o dovolené. „Kromě knih mám radost také z krásných košil," dodal s potěšením.