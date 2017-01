Pes úspěšně pomáhá jirkovským strážníkům, město hledá další psovody

Jirkov – Město Jirkov vypsalo výběrové řízení na psovoda pro městskou policii. Hledá také strážníka. Oba by měli posílit stav místní městské policie. Žena, kterou strážníci ke služebnímu psovi přijali minulý rok, odešla ještě před tím, než složila potřebné psovodské zkoušky. V současné době Městská policie v Jirkově jednoho psovoda má.

Jako první před rokem vyrazila se psem do ulic Jirkova psovodka Pavla Králová, která zde působila pouhý měsíc.. Foto: MěÚ Jirkov/ E. Dušková

"Psovod ve službě využívá vlastního psa a máme s ním výborné zkušenosti," pochvaluje si ředitelka Marta Bendová. V současném zimním období s ním obchází třeba zahrádkářské kolonie, které jsou opuštěné, jinak má ale rajón i ve městě. Přesto město hledá ještě další psovody. Původní myšlenka je totiž taková, že by městská policie měla psovoda v každé směně. Což by znamenalo celkem čtyři psy a psovody. Podle vedení města to ale není nezbytně nutné. jde spíš o záměr dostat se k nějakému ideálnímu stavu.

Respekt

Vedení městská policie ví, že pes je pro udržení bezpečnosti a veřejného pořádku ve městě velmi užitečný pomocník. Dokáže si získat respekt i u lidí, kteří nerespektují autoritu uniformy.

Jirkovské ulice hlídal služební pes již před rokem. Byl to šestiletý německý ovčák a psovodka Pavla Králová z Litvínova. Tehdy to byla velká událost, ale bohužel neměla dlouhého trvání. Po jediném měsíci žena odešla ze služby a její pes ji následoval. Psovodka prý tehdy trávila více času se svým psem v autě, než na ulici, což se rozcházelo se záměrem vedení města.

Požadavky na strážníka-psovoda

Uchazeč o práci psovoda-strážníka musí splňovat podmínky bezúhonnosti a spolehlivosti podle zákona o obecní policii. Být starší 21 let, zdravotně způsobilý a vlastnit řidičský průkaz skupiny B. Měl by mít minimálně středoškolské vzdělání, u psovoda je předpoklad, že se zajímá o kynologii. Zájemci se mohou hlásit na pozici do konce ledna.