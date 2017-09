Perštejn chystá revoluci ve třídění odpadu

Perštejn – Výše poplatku za odpad by se odvíjela od toho, jak lidé třídí. Ušetřit lze tisíce korun.

Ve sběrném dvoře pracovník pytel s kódem zváží a zaznamená do databáze. Foto: archiv města Hlučín

Ulevit matce přírodě i peněženkám. V Perštejně by chtěli zkraje příštího roku zavést nový systém třídění odpadu, jehož pozitivní přínos pocítí hlavně samotní obyvatelé obce. Čím víc odpadu v budoucnu vytřídí, tím méně zaplatí za poplatky do obecní kasy. Pokud návrh schválí zastupitelstvo, začnou obyvatelé šetřit už příští rok.

Iniciátorem projektu je starosta obce Jiří Rejmann. Jeho hlavní motivací je snížit množství odpadu, které jeho obec vyprodukuje. „Bohužel množství stále stoupá,“ říká starosta. „A ne jenom z roku na rok, situace se viditelně zhoršuje každý měsíc,“ vysvětluje Rejmann. Obec tak každý rok přichází o čím dál víc peněz. „Poplatky vybrané od občanů částku na svoz a likvidaci nepokryjí, obec musí doplácet,“ vypočítává starosta.

Systém, který by rád v Perštejně zavedl, spočívá v tom, že každá domácnost má finanční motivaci odpad skutečně třídit. Kdo se bude víc snažit, víc ušetří. Obyvatelé budou třídit jako jsou zvyklí dosud, jen místo klasických igelitových pytlů dostanou jiné, které budou opatřeny čárovým kódem. Ve sběrném dvoře pracovníci každý odevzdaný pytel zváží a čárový kód domácnosti nahrají do databáze. Na konci roku pak proběhne zhodnocení. „Podle množství vytříděného odpadu se odvíjí individuální sleva, která se odečte z výše obecního poplatku,“ vysvětluje starosta Rejmann. Sleva může poplatek snížit i o 75 procent.

Sběrný dvůr zatím v Perštejně chybí, už příští rok by ho ale měli otevřít. „Máme schválenou dotaci,“ potvrzuje starosta. „A protože nemáme dost obecních zaměstnanců, vypadá to, že bychom mohli najít i nějaká místa pro brigádníky – studenty,“ představuje další přínos projektu Rejmann.

Jinde už to funguje na jedničku

Perštejnští představitelé si vzali inspiraci u moravské vesničky Šitbořice. Systém tu funguje už pět let a místní starosta je s ním velmi spokojený. „Třídí 95 procent domácností a ty nejlepší už platí místo 440 korun jen 130,“ vypočítává starosta Antonín Lengál. A nejedná se jen o elitní skupinku zapálených ekologů. Na slevu mezi dvě stě až tři sta korunami podle starosty dosahuje většina vesnice.

Starosta Perštejna by chtěl systém podrobit asi dvouleté zkušební době, která ukáže, zda obyvatelé obce mají o aktivní přístup ke třídění zájem. „Dobré je, že ty pořizovací náklady jsou hrozně nízké, jen v řádech tisíců. Kdyby to nevyšlo, neproděláme,“ věří Jiří Rejmann. Podle zkušeností moravské obce se i větší náklady obratem vrací. „Obec tímto systémem velmi ušetří. My jsme za pět let snížili množství směsného odpadu o polovinu, celkem o tři sta tun. A to už se na rozpočtu projeví,“ uzavírá šitbořický starosta Lengál.

V Perštejně, pokud návrh projde zastupitelstvem, by měl systém začít fungovat zkraje příštího roku.