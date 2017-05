Párty ve Františkánu: Klášterem se ponese rap, v zahradách oslní flamenco

Kadaň - Nezávislé umění v Kadani představí svérázný herec Tomáš Hanák.

„No poslouchejte, já nevim, jestli to víte, ale podle statistik devadesát devět procent obyvatel České republiky nestrávilo v životě ani jeden den v klášteře,“ hlásá oblíbený herec a solitér Tomáš Hanák. „To je neuvěřitelný! A alarmující! A vy máte možnost to napravit,“ vyzývá ve videopozvánce na červnovou pÁRTy ve Františkánu v Kadani. Právě on totiž bude provázet akcí, která je zaměřená na nejrůznější druhy umění nezávislé scény.

Dějištěm párty budou zahrady unikátního středověkého Františkánského kláštera, kde se na pódiu vystřídají kapely Monkey Business, Fast Food Orchestra, Zrní, Minus 123 minut a také Michal Pavlíček & Monika Načeva & Pavel Bořkovec Quartet.



Další program se bude odehrávat v relaxační zahradě. Diváci tam stráví čas při vyprávění předního českého režiséra Jana Hřebejka, který pohovoří o filmech, na nichž pracoval. Uvidí ohnivé flamenco v podání taneční školy Flamenkeria a ze židlí je zvedne strhující přednes nejlepších slamových básníků Česka jako je Anatol Svahilec a drsná básnířka Bio Masha.



V klášterních zahradách bude rozmístěno dvanáct interaktivních exponátů IQ parku, kde zájemci mohou prověřit sílu své inteligence.



Pokud jde tedy o obsazení kapelami a zvláštními hosty či další program, je letošní párty opět jiná, než její dvě předchůdkyně. Ovšem s výjimkou brilantního Tomáše Hanáka v roli moderátora a také největšího žijícího cestovatele Miloslava Stingla. „Pan Stingl nám sám volal, že se mu u nás loni hrozně líbilo a rád by zase přijel, což je velká poklona. Je vytížený tak, že musí řadu pozvánek odmítat,“ těší pořadatele Romana Sládka z agentury Charlie &Yvett. Loni cestovatel vyprávěl o sexu na pěti kontinentech. „Tentokrát námět neznáme, takže nevíme, čím nás překvapí. Určitě ale nezklame, je to člověk, který má rád legraci,“ je si jistý Sládek.



Párty ve Františkánu odpálí svou dávku nezávislého umění 10. června v 10 hodin. Vstupenky jsou v prodeji v informačních centrech v Chomutově, Kadani, Klášterci nad Ořhí a Litvínově a také síti Ticketstream po celém Česku.