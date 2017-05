V Jirkově přibydou skoro dvě stovky parkovacích míst

Jirkov - Rozšíří se parkoviště na přeplněných sídlištích i u polikliniky, kde je teď nanejvýš dvacet míst.

V Jirkově vzniknou skoro dvě desítky parkovacích míst.Foto: MÚ Jirkov

Odchody do práce ztížené pochodem přes půl města, nebo výjezd z domu zablokovaný jiným automobilem. Dlouhodobý nedostatek parkovacích míst znepříjemňuje život obyvatelům Jirkova. Nemohou parkovat u svých domů a brzká ranní návštěva lékaře se často mění v okružní jízdu po celém městě. Radnice se proto rozhodla vybudovat další parkovací plochy, na podzim vznikne sto osmdesát míst.

Obyvatelé dvacetitisícového města jsou kvůli parkování nuceni k různým manévrům. „Je to doslova utrpení. Míst je málo a většina je jich placená. Takže lidé rezignovali a místo u domů parkují u nejbližšího obchoďáku, jako je Tesco nebo Penny, a domů dojdou pěkně po svých, i třeba stovky metrů,“ shrnuje současnou situaci Marie Loudová.

Peklo na sídlištích

Nejhorší situace je podle obyvatel na sídlištích. „Když jedu za sestrou na Mládežnickou, je to úplná tragédie. Parkovací místa jsou tam akorát ta placená a zbytek řidičů má smůlu,“ zlobí se Jaromír Holý. „Takže chodím pěšky přes celé město a když sestře něco nesu, třeba nábytek nebo pohoštění na oslavu, tak holt musím zaparkovat někde, kde se to nemá, což by mě normálně ani nenapadlo,“ dodal Holý.

K zoufalým řidičům není navíc shovívavá ani městská policie, která nedokáže přimhouřit oči a na přeplněných sídlištích neváhá rozdávat pokuty a botičky ve velkém.

Město si nevyhovující stav uvědomuje. „Automobilů bohužel přibývá tempem, na které nebyla sídliště stavěná. Ale podařilo se nám najít místa, kam bude možné parkoviště rozšířit,“ říká mluvčí města Josef Dušek. „Nová místa vzniknou na plácku před saunou, v ulici 5. května, přes čtyřicet stání vybuduje město také v Mostecké ulici, podél silnice za starou fotbalovou tribunou, a k rozšíření dojde také u sídliště Pod Přivaděčem,“ vyjmenovává mluvčí.

Součástí letošního investičního plánu je i rozšíření parkovišť v Nových Ervěnicích. Radnice tu loni na jaře nechala zdemolovat vybydlený dům a místo něho vznikne rovnou třicet nových stání.

Parkování u polikliniky děsí

Nejen Jirkovany, ale i obyvatele přilehlých obcí navíc potěší zpráva, že lépe půjde zaparkovat i při návštěvě polikliniky. U té jsou zatím necelé dvě desítky parkovacích míst, o které se dělí pacienti se zaměstnanci sousední mateřské školky a zákazníky večerky. „Z parkování u polikliniky mám hrůzu. Na tom parkovišťátku je vždycky plno, takže i vycouvání zpátky jsou docela manévry a je to jen další stres. Chcete být u doktora nějak rozumně, ať tam nesedíte celý den a místo toho kroužíte po městě a hledáte kam to píchnout,“ komentovalo to Eliška Neumanová z Jirkova.

Nová parkovací místa sice vzniknou na úkor travnatých ploch, podle města to ale nebudou nijak výrazné zásahy, rozhodně se nebudou kácet stromy, ani ničit parky.

Kdo a za kolik stavební práce provede, ještě není jasné. Město vypíše výběrové řízení v nejbližších dnech. Všechna parkoviště se začnou stavět v průběhu léta, hotové budou na podzim. Město na jejich vybudování uvolnilo z rozpočtu přes jedenáct milionů korun.