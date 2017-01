Chomutovsko - Pár restaurací a penzionů či hotelů mají Chomutované v živé paměti i po řadě let. Tady jsou.

Požár zachvátil chomutovský Zlatý kaštanFoto: J. Červená

Zanedlouho to budou tři měsíce, co vyhořela známá chomutovská restaurace a penzion Zlatý kaštan na Blatenské ulici. Ani po takové době ale vyšetřování není u konce a podle policistů nejde o žádnou výjimku. Práce na podobných případech se táhne dlouho.

Kaštan vzplál 11. listopadu a bylo velké štěstí, že požár nezachvátil i vedle stojící dům U Kocoura. Podnik patřil brněnské společnosti Financial Kapital, nyní jej ale vlastní Chomutovan Petr Prokeš, který ho podle nejnovějších informací dává do pořádku.

Na Chomutovsku vyhořelo v posledních letech několik podniků, většinou se jednalo o hotely a penziony. Připomeňme si ty „nekřiklavější" případy: například penzion na Mezihoří, hotel st. Sebastian v Hoře svatého Šebestiána nebo hotel Partyzán.

Ani v jednom se policistům nepodařilo zjistit, kdo požár zavinil. První dva případy jsou stále relativně čerstvé a další dva: Sebastian a Partyzán vyšetřovatelé odložili.

PENSION MEZIHOŘÍ: VÝSLECHY HOSTŮ JEŠTĚ NESKONČILY

Začátkem srpna vyhořel oblíbený horský penzion Mezihoří. Požár se rozhořel brzy nad ránem, proto bylo takřka zázrakem, že se z budovy dostalo 43 lidí bez zranění. I v tomto případě se vyšetřování táhne. Protože tam byli ubytovaní hosté z Německa, čeští policisté čekají, až jejich přeshraniční kolegové zajistí veškeré výslechy. „Také expertízy nejsou kompletně hotové, čekáme na část znaleckého posudku," doplnila policejní tisková mluvčí Marie Pivková.

Budova byla zbavena ohořelých částí a na zimu ji zakonzervovali, aby nedošlo k ještě větším škodám. Podle informace na webových stránkách penzionu je podnik v rekonstrukci. Vlastní ho František Holešinský z Prahy.

SEBASTIAN STRAŠÍ DODNES. MÍSTO NĚJ MÁ BÝT NÁKUPNÍ AREÁL

Pět let dělá ostudu horské obci Hora sv. Šebestiána torzo Hotelu St. Sebastian.

V lednu roku 2012 oheň strávil celou střechu a větší část prvního patra hrázděné stavby. Hosté i personál stačili včas utéct. Policisté našli v ohořelých troskách kanystr, který svědčil pro úmyslné zapálení.

Policistům se dosud nepodařilo vypátrat pachatele, který požár založil, a tak případ odložili. „Nepodařilo se zjistit pachatele, respektive skutečnosti opravňující zahájit trestní stíhání proti určité osobě nebo osobám," upřesnila krajská policejní mluvčí Alena Bartošová. „Odložení případu je administrativní úkon, v případě, že by se vyskytly poznatky vedoucí ke zjištění pachatele či pachatelů, budeme v šetření pokračovat," dodala mluvčí.

Hotel původně patřil německé společnosti Detmers Object Plan, nyní ho vlastní společnost Velta, která má v plánu ruinu strhout a vystavět místo ní free shop. „Jsme rádi, že se tak postupně zbavujeme ,bouraček´, které nám samozřejmě nedělají radost," podotkl starosta obce Jan Koutský.

PARTYZÁN POVSTAL Z POPELA

Před dvanácti lety Chomutovany šokoval požár kdysi oblíbeného hotelu Partyzán. Jeho ruinu koupil podnikatel František Donát a nechal ji zrekonstruovat. Hotel vyhořel těsně před otevřením až do základů, zůstalo jen torzo vyhlídkové kamenné věže.

Městem tenkrát kolovaly řeči, že si majitel hotel zapálil sám kvůli pojistce, a ty ostatně neutichly dodnes.

František Donát nechal před šesti lety hotel vystavět znovu, kamenná věž už ale nikdy nebude otevřená pro veřejnost, uvidí z ní jen hosté. Vyhlídku už ale stejně zakrývají vysoko vzrostlé stromy.

Partyzán málem vyhořel i podruhé. „Bylo to tak před čtyřmi lety, kdy barmanka zapomněla na čajovou svíčku na baru, zamkla a odešla," zavzpomínal Donát. „Sklenička praskla, vosk se vylil a chytly krabičky s čaji, od nich dubová deska stolu. Bylo štěstí, že to nečaplo polystyrenovou stěnu, protože by se historie opakovala," dodal. Tehdy se na požár přišlo včas.

Podle vyšetřovatelů došlo k prvnímu požáru hotelu kvůli nedbalému jednání neustanovené osoby. Vyšetřování bylo ukončeno a odloženo.