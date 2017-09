Otvicím se uleví: Tisíce aut, které je rozdělují, odkloní obchvat

Chomutovsko – Po šesti letech skončilo přípravné období stavby důležité pro Chomutov. Jde se stavět!

Hustý provoz krájí Otvice vejpůlFoto: Deník/Miroslava Šebestová

Adrenalinový zážitek zakoušejí lidé, když se snaží dostat z jednoho konce Otvic na druhý. Obec přetíná silnice, kterou denně proudí až patnáct tisíc aut, takže řešení přinese jedině obchvat. Po zvlášť dlouhé přípravě provázené nezdary je jeho výstavba konečně na spadnutí. Vyjde na stovky milionů.

„Výběrové řízení na dodavatele zahájíme v nejbližších dnech,“ potvrdil Deníku radní Ústeckého kraje pro majetek a investice Ladislav Drlý. „Předpokládáme, že k zahájení výstavby dojde v průběhu příštího roku a k dokončení v roce 2020,“ doplnil.

Otvice, které léta usilovaly o řešení své situace, tak mají důvod slavit. „Je to pro nás radostná zpráva,“ řekl starosta Pavel Ašenbrener. Podle jeho soukromého měření totiž doprava za posledních deset let o třetinu zhoustla. „Dříve obcí projíždělo kolem deseti tisíc aut, dnes je jich patnáct tisíc. Situace je o to horší, že domy stojí blízko silnice. Zkuste si třeba posedět v pizzerii Quaranta u okna. To má člověk pocit, že ho přejede náklaďák, protože mu projíždí dva metry za zády,“ dodal.

Řidiči, kteří si přes Otvice krátí cestu mezi Jirkovem a Chomutovem, navíc jako by neznali brzdu. Uhánějí rychlostí 70 až 80 kilometrů za hodinu. „Skoro nemáte šanci přejít. Díky tomu ale máme mimořádně vyškolené a pozorné děti, protože se musí umět kolem silnice pohybovat,“ odlehčil starosta.

Na myšlence malého jihovýchodního obchvatu Chomutova kraj pracuje už šest let. Nová komunikace pomůže nejen přetížené vesnici, ale má vyvést také tranzitní dopravu z centra Chomutova, což se projeví i na dosud problematických křižovatkách v ulicích Čelakovského, Moravská a Mostecká.

Obchvat už mohl téměř stát, kdyby před třemi lety nebylo administrativní chyby v žádosti o dotace, které se dopustil pracovník krajského úřadu. Poté se po druhém kole zařizování loni na podzim schylovalo k tomu, že kraj vypíše výběrové řízení na dodavatele. Nakonec se tak ale nestalo. Podle Ladislava Drlého to bylo kvůli atmosféře kolem dotační kauzy Regionálního operačního programu Severozápad. „Hysterie, kterou vyvolali někteří rádoby politici, a následné kontroly a šetření policie nutí žadatele o dotaci i úředníky, kteří žádost posuzují, být mimořádně opatrní. Každý údaj se proto raději několikrát ověřuje a celý proces se neúměrně natahuje. Tak se stalo, že pokud bychom projekt obchvatu Chomutova přihlásili do loňské výzvy, na samotnou realizaci by nám zbývalo příliš málo času,“ uvedl krajský radní.

Celkové náklady na výstavbu pravděpodobně dosáhnou 700 milionů korun. Upřesněny budou až při výběrovém řízení. Ústecký kraj minulý týden podal žádost o dotaci z prostředků IROP. Pokud uspěje, získá 530,5 milionu korun, rozdíl uhradí ze svého rozpočtu.