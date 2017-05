Orlosupi z Chomutova se budou vznášet nad španělským parkem

Chomutov – Dnes putuje chomutovská rodačka do Rakouska, za pár dní zamíří dál do Andalusie. Čeká ji svoboda.

Mládě orlosupa bradatého se narodilo v chomutovském zooparku, žít ale bude ve španělské Andalusii.Foto: Zoopark Chomutov

Přirozený odchov mláděte orlosupa bradatého v chomutovském zooparku skončil úspěchem. Samičku, která se vylíhla 7. března, vypustí v Národním parku Castril ve španělské Andalusii.

V neděli 28. května, tedy právě dnes, proběhne první část transportu. Pracovníci zooparku převezou mládě do chovného zařízení dravých ptáků a sov v rakouském Haringsee. Převoz bude pokračovat v úterý.

Do Španělska s mládětem poputují i další tři odchovaní orlosupi a pokud vše proběhne bez komplikací, budou vypuštěni po týdenní aklimatizaci do volné přírody parku Castril. „Zapojení do reintrodukčních programů a posilování populací ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě je jedním z poslání moderní zoologické zahrady. Jsme rádi, že se odchovy vzácných druhů daří i v Chomutově," řekla k tomu ředitelka Iveta Rabasová.