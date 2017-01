Odměna za modlitby: Kostel ve Františkánu zkrásní o 55 milionů

Kadaň – Gotický kostel ve Františkánském klášteře v Kadani, který se uchází o zápis do UNESCO, opět získá lesk a svou dávnou krásu. Restaurátoři se postarají o obnovu jeho unikátních maleb a vybavení a stavaři opraví střechu. Památka projde proměnou díky nezvykle štědré dotaci – 52 milionům korun z evropských fondů, které na obnovu získalo Biskupství litoměřické.

Františkánský klášterFoto: Deník/Archiv

„Mám radost, že je toto poutní místo opět v dobrém slova smyslu v centru pozornosti a že se mu navrátí nejen bývalý lesk, ale také bude moci vypovídat o víře a Božích věcech tak, jak je chápali naši předkové, kteří k nám tímto způsobem mluví," s potěšením Chomutovskému deníku sdělil generální vikář litoměřické diecéze Monsignor Martin Davídek krátce poté, co byla dotace oficiálně přiřknuta.

Výjimečná událost

Podle koordinátora projektu Ivo Fiedlera se jedná o zcela výjimečnou událost. „Pracuji na biskupství už dvacátým rokem a nepamatuji si, že bychom na opravu církevní památky na území litoměřické diecéze někdy získali tak vysokou dotaci," podotkl.

První práce na kostele mají začít už v dubnu. Záleží jen na výsledcích výběrových řízení. Hlavní pozornost bude upřena na restaurátorské práce, které budou rozděleny na čtyři části. Tou nejnáročnější má být restaurování maleb v kostele, vedle toho budou odborníci pracovat na obnovení mobiliáře, tedy kazatelny, několika oltářů, bočních kaplí či mříží, ale také lavic. Další práce se soustředí na obnovu vitráží ve všech oknech a také zrestaurování varhan.

Také střecha

Kromě toho se stavebníci ujmou oprav střechy včetně krovů. Všechny práce mají být dokončeny během následujících čtyř let. Ty restaurátorské budou navíc také důkladně zdokumentovány. Malby a mobiliář se nafotí a naskenuje. „Elektronické výstupy pak budou využity v prohlídkovém okruhu muzea v multimediálních kioscích," přiblížil Lukáš Tomko, který je jednatelem společnosti Consilium Bonum. Ta zpracovala žádost o dotace. Díky tomu budou mít návštěvníci možnost zkoumat starobylé umění zblízka. „Například když budou stát před oltářem, budou si ho moct otáčet ze všech stran, zvětšovat si malby na klenbách a prohlížet si detaily na nich," doplnil Tomko. Digitální výstupy najdou využití také na webových stránkách Františkánského kláštera a na propagačních materiálech.

Co to bude stát

Celkové náklady jsou spočítány na takřka 55 milionů korun. Dotace z IROP pokryje 52 milionů a o zbývající částku se podělí vlastník památky Biskupství litoměřické a spolu s městem Kadaň. Největší díl peněz pohltí restaurátorské práce, a to 40 milionů korun.

Kadaň má Františkánský klášter v dlouhodobém pronájmu. Sídlí tam městské muzeum a město do památky pravidelně a dlouhodobě investuje. Ročně vydává na restaurátorské práce nejméně milion korun. Výjimkou je kostel, který zůstal plně ve správě církve a nyní vzhledově zaostává. S dotací však handicap hravě překoná. Církevní představitelé předpokládají, že poté památka přivábí ještě více lidí, než tomu bylo dosud. Zpráva o tom, že kostel ve Františkánu získal vysokou dotaci potěšila především také Kadaňské, kteří jsou na unikátní památku pyšní. „Vypadá to, že se modlili a vyšlo to," odlehčeně okomentoval starosta Kadaně Jiří Kulhánek. „Těší nás, že se s pracemi v příštích čtyřech letech významně pohne," uzavřel.

Kostel ve Františkánu

Málokdo si pamatuje jeho celé jméno. Zní: Kostel Zvěstování Panny Marie a Čtrnácti svatých pomocníků. Gotický klášterní kostel františkánů založil i s klášterem známý český šlechtic a také poutník ke Svatému hrobu Jan Hasištejnský z Lobkovic. Klášter s kostelem se od samého vzniku se těšily zbožné úctě věřících. Kostel byl vysvěcen roku 1480 a rozšíření se dočkal roku 1749. Zdroj: wikipedie.