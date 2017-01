Obyvatele Vejprt ohrožují až tři metry velké rampouchy u střech

Vejprty - Hasiči led odstraňují především nad vchody domů. Používají k tomu sekerku a motorovou pilu.

Na snímku jeden z vejprtských dobrovolných hasičů ze žebříku odstraňuje motorovou pilou zledovatělé rampouchy ze střechy domu. Pokud by se některý uvolnil, mohl by pádem na chodník ohrozit procházející chodce.Foto: MÚ Vejprty/Josef Kadlec

V důsledku velkých teplotních výkyvů se na řadě domů ve Vejprtech začaly tvořit obří rampouchy. Některé z nich měří až tři metry a ohrožují tak obyvatele města. Hasiči ty největší z nich začali odstraňovat za pomoci sekerky a motorové pily.



„Posledních několik let byla mírná zima a lidé jakoby rázem zapomněli, že tady u nás na horách toto nebezpečí hrozilo téměř každou zimu," řekl Chomutovskému deníku Milan Suchánek, velitel zdejších dobrovolných hasičů. Právě jejich jednotka totiž nebezpečné rampouchy ze střech odstraňuje. „Je to placená služba, objednat si nás může každý," upřesnil velitel. Majitelé domů, nebo bytová družstva si mohou hasiče objednat na radnici. „Ano, tuto službu město zajišťuje," potvrdil deníku místostarosta Vejprt Josef Kadlec.

MĚSTO VARUJE

Město apeluje na obyvatele, aby byli při chůzi po chodníku pozorní a dívali se na střechy domů, zda je nějaký rampouch neohrožuje. Měli by také zvažovat, kam zaparkují svá auta. Pokud by se kus ledové rampouchu odlomil a zřítil z několikametrové výšky na člověka, může mu způsobit těžké zranění. V případě pádu obrovského rampouchu by mohlo dojít i ke smrtelnému zranění.

Na akce jezdí hasiči ve třech lidech. „Jeden člověk je na žebříku a sekerkou, nebo pilou shazuje rampouchy. Druhý hasič hlídá vchod, aby v okamžiku, kdy led padá dolu, někdo nevycházel ze vchodu. Třetí dole obsluhuje žebřík," popsal akci velitel. Vedle odstraňování rampouchů také hasiči odklízejí sníh z rovných střech.

ZODPOVÍDÁ VLASTNÍK

Za sníh nebo led padající ze střechy zodpovídá vlastník objektu či nemovitosti. Zákon říká, že každý vlastník či správce nemovitosti musí předcházet škodám na zdraví a na majetku. V praxi to znamená, že napadne-li sníh a hrozí jeho pád ze střechy, musí ho odstranit, aby nedošlo k jeho pádu. V opačném případě nese plnou odpovědnost za vzniklé škody ať už na zdraví, nebo majetku. Někdy může stačit cedule s informací, že padá led.

Pokud by majitel objektu použil informační ceduli o tom, že ze střechy padá led na více místech, nebo se jednalo o jedinou přístupovou cestu, pak by se zřejmě v případě nějaké události tak snadno odpovědnosti nezbavil. Právníci připouští, že by to bylo možné například ve chvíli, kdy by cedule byla umístěna na vedlejší stezce, která je málo využívaná.

Proti padajícímu ledu a sněhu ze střech se však může majitel nechat pojistit tak, že uzavře pojistku odpovědnosti.