Obyvatelé Chomutova a Jirkova kritizují úklid chodníků ve městech

Chomutovsko - Některým lidem vadí, že týden po sněhové nadílce jsou některé chodníky a schodiště ve městě nedostatečně uklizené. Technické služby se však obvinění ze špatného úklidu brání.

Týden poté, co krajinu zasypal sněhový příval, si někteří lidé na Chomutovsku stále stěžují na špatně uklizené chodníky. Instituce zodpovědné za jejich schůdnost však vysvětlují, že svou práci dělají v rámci svých možností. Za úklid chodníků odpovídá vlastník, ale skutečnost je leckdy jiná. Někteří obyvatelé se úklidu chopí sami i když to už řadu let není jejich povinnost. Zprostila je jí novela zákona o pozemních komunikacích z roku 2009, podle níž má úklid sněhu na starost majitel chodníku, což je ve většině případů město.

„Mám vztek. Vyjela jsem ven s kočárkem a nestačila se divit. Může mi někdo vysvětlit, co to město, respektive silničáři nebo kdo odklízí ten sníh, dělá? Chodníky zasněžený tak, že se nedá jet, jak v centru města, tak u nemocnice. Kdy naposled padal sníh? Nechápu, k čemu je nový chodník k poliklinice, když se po něm nedá jít, natož jezdit kočárkem," stěžuje si na facebooku Pro Chomutováky Nikola Sejčková.

JEDEME NA PLNO

„Poslední týden neděláme nic jiného, než zimní údržbu," řekl Chomutovskému deníku Daniel Voborník z Technických Služeb města Chomutova (TSmCh), který má na starost úsek veřejné zeleně a v náplni úklid chodníků. „Všechny chodníky, které máme ve správě, jsme ošetřili v rámci plánu zimní údržby. Tou se zmírňují závady ve schůdnosti a sjízdnosti komunikaci vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami. Vím, že to bude znít jako výmluva, ale opravdu napadlo najednou hodně sněhu a my jsme postupovali podle priorit. Od chodníků první kategorie, až po ty v té nejnižší," upřesnil Voborník. Vzhledem k tomu, že sněžilo dva dny, sníh odklízeli převážně pomocí pluhů, ale také ručně a ošetřili posypovým materiálem. „Tam kam jsme se dostali později už byl sníh ušlapaný a protože od té doby stále mrzne, nedal se namrzlý sníh odstranit úplně až na podklad," vysvětlil Voborník. Pokud již nelze na ošetření chodníku použít mechanizaci, dočišťují se chodníky ručně, což nelze v krátkém časovém úseku provést po celém městě. „Nový chodník k poliklinice je sice již dodělaný, ale nebyl nám předán do údržby a tak není zařazen ve schváleném plánu zimní údržby," řekl Voborník.

Na údržbu chodníků mají TSmCh 45 lidí, kteří se přes léto starají o údržbu zeleně. „Údržbu komunikací mají na starosti i další úseky, jako třeba přechody či schodiště, ale chodníky děláme jen my," řekl Voborník.

Plán zimní údržby a zařazení jednotlivých komunikaci do tříd důležitosti údržby je k dispozici občanům na internetových stránkách technických služeb.

SCHODY V JIRKOVĚ

Nespokojení jsou s úklidem chodníků i někteří obyvatelé Jirkova. Předmětem diskuze se stalo například schodiště u Domova důchodců na sídlišti Vinařická II. To se nakonec rozhodl v pondělí iniciativně uklidit jeden ze zastupitelů města. Posléze se k němu přidali dva pracovníci Krušnohorských služeb a.s., které mají v Jirkově úklid na starosti. „Docela by mě zajímalo jak se po těch schodech na tu zastávku dostane ženská s kočárkem nebo třeba senioři z penzionu s vozíčkem? Nevím jestli to je jenom lenost a nebo schválnost," napsal na facebooku Jirkovští Tomáš Šebesta.

„Do 10. ledna jsme zaznamenali pouze dvě stížnosti a Krušnohorské služby jednu. Všechny stížnosti lidé z odboru majetku společně se zmíněnou společností řešili," sdělil mluvčí jirkovské radnice Josef Dušek. Kontrolu města v Jirkově osobně provádí úřednice odboru majetku města a útvaru investic. „Bohužel nelze zjistit všechny závady, které občany trápí. Některé podněty lidé řeší okolo (facebook), aniž by nám je předem sdělili a my na ně mohli reagovat," dodal Dušek.

Úklid sněhu probíhá v Jirkově podle plánu schvalovaného radními. V něm jsou všechny silnice i chodníky rozděleny do tří kategorií podle důležitosti a u každé je stanovená lhůta, do kdy se musí uklidit. „Ty nejméně využívané komunikace se uklízí až po té, co jsou hotové první dvě kategorie, nejpozději do 48 hodin," uzavřel mluvčí.

KADAŃ

Také v Kadani mají přesně stanoveno do kdy a v jakém pořadí se komunikace uklízí. „Samozřejmě že se pokaždé najde někdo, kdo si postěžuje, že sníh není uklizený. Snažíme se na to reagovat okamžitě," řekl Luboš Herejk, ředitel Technických služeb Kadaň. Větší množství stížností od obyvatel tu však zatím nezaznamenali.