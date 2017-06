OBRAZEM: Závody dračích lodí v Mostě vyhráli Draci z Kamenčáku

Most - Celkem 49 posádek dračích lodí závodilo v sobotu na mosteckém jezeru Matylda. "Byla to impozantní akce," řekl Deníku Petr Klíma, prezident České asociace dračích lodí.

Konečné pořadí StarColor CUP 2017 Matylda Most na 200 metrů (umístění, čas, název posádky)

1 00:47.170 DRACI Z KAMENČÁKU

2 00:48.470 BENGABOYS

3 00:50.920 SCAMO DREAM TEAM

4 00:51.110 TAHOUNI

5 00:51.470 WIKINGOVÉ

6 00:52.070 MOKRÝ BANDITI

7 00:52.350 BARBAŘI

8 00:52.650 HC RENČ

9 00:52.870 TS Města Mostu - FITNESS ZIMÁK

10 00:53.160 POHODÁŘI

11 00:53.410 COMIC-CONI

12 00:55.120 VTELNO ŽIJE

13 DNS GLADIÁTOŘI

14 00:53.690 PŘÁTELÉ BOKAVARA

15 00:55.980 bRUMbambule

16 00:56.250 KONE

17 00:56.680 DRAGONAUTI

18 00:56.730 EUROMONT KRAVAŤÁCI

19 00:53.530 MŠ HUTNICKÁ

20 00:54.020 PROMILE TEAM

21 00:54.110 ADH team

22 00:54.540 INTERMONT OPATRNÝ-GROUP

23 00:55.600 Sporťáci

24 00:55.700 PENAX

25 00:56.690 PRODECO - BLUE TEAM

26 00:57.750 BRUX HOOVES

27 00:58.210 STARCOLOR

28 00:58.600 PRODECO - GREEN TEAM

29 00:59.450 MOTORKÁŘI MOSTU, LITVÍNOVA A OKOLÍ

30 DNS FREIBERG DACHSE

31 00:57.930 ALEXOVA SMEČKA

32 00:58.460 AUTOŠKOLÁCI-JEDEME ROVNĚ

33 00:58.470 OUŘADOVÉ

34 01:01.780 SRTG MOST

35 00:55.550 KERATEAM

36 00:56.370 AUTOSALON MOST - JAGER TEAM

37 00:58.510 Měšťáci

38 00:59.320 DIVADLO ROZMANITOSTI - NEDLOUBEJ SE V NOSE

39 01:01.650 PLAVČÍCI

40 00:59.210 DRACI ZE SPORTOVKY

41 00:59.730 AFSI

42 00:59.760 BENEDIKT MOST

43 01:00.640 BVM Power Boat

44 01:04.270 AMÁČCI Z AMA SCHOOL

45 00:57.220 Aňáci to nevzdávaj

46 00:57.710 PEĎÁCI

47 01:00.220 ROZMARNÍ ROZMARÝNI

48 01:02.170 SYGŘI Z LIDICKÉ

49 01:02.310 NESLYŠÍCÍCH MOST (DEAF)

Zdroj: dragonboat.cz

Hlavnímu závodu předcházela páteční soutěž 22 školních posádek. I tu vyhrál tým z Chomutova, Dráčci z Kamenčáku. Oba vítězné kolektivy tvoří hlavně mládež, která se věnuje kanoistice.