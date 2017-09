O vzdělávání na Chomutovsku lidé podiskutují s odborníkem

Chomutov - Debata o zásadních tématech se uskuteční už zítra. Kvůli kapacitě je potřeba se na ni registrovat.

Laici i odborníci mohou přijít na besedu o vzděláváníFoto: MAP

Co změnilo svět vzdělávání? Bylo to dříve lepší nebo horší? A jaké to bude v budoucnu? To je podtitulem setkání příznivců kvality ve vzdělávání na Chomutovsku nazývané Partnerství MAP, jehož hostem bude Tomáš Feřtek.

Akce určená pro širokou i odbornou veřejnost je zdarma a proběhne zítra, v úterý 19. září, v hlavním sále starobylé radnice.

První část, která bude zahájena v 15 hodin, se věnuje představení a diskusi o možnostech dalšího zlepšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách na Chomutovsku. Druhá část startuje v 16 hodin a bude plně v režii odborného konzultanta společnosti EDUin Tomáše Feřteka.

Protože je kapacita sálu omezená, je potřeba se registrovat prostřednictvím webových stránek mapchomutovsko.cz.

Tomáš Feřtek

Řadu let se věnuje paradoxům českého školství, pracoval v TV Nova, Reflexu, České televizi, jenom v rámci blogu Respekt.cz publikoval více než stovku článků.



Je autorem knih Co je nového ve vzdělávání, z které vychází i avizovaná přednáška, a Rodiče vítáni, která je praktickým návodem, jak usmířit rodiče a učitele našich dětí.