O jarních prázdninách pošlete děti do zoo, nebo zálesačit na Kočičák

Chomutov - Letošní nabídka příměstských táborů pro jarní prázdniny je bohatá, na své si přijdou malí sportovci, vědátoři a dobrodruzi i milovníci zvířat.

Jarní ekotábor v zooparku. Děti čeká opravdový kontakt se zvířaty, na pořadu dne bude krmení buvolů, tuleňů i domácích zvířátek.Foto: Deník / Podkrušnohorský zoopark Chomutov

Skvělá nabídka, nad kterou není radno dlouho přemýšlet. Organizátoři příměstských táborů si pro děti připravili programy plné sportování, her a dobrodružství, volná místa ale každý den mizí bleskovou rychlostí. Chomutovský deník přináší tipy na ty nejzajímavější akce.

NA KOČIČÁK ZA POŘÁDNOU DÁVKOU DOBRODRUŽSTVÍ

Základy táboření, poznávání historie i základy první pomoci. Členové muzea vojenského opevnění na Kočičáku se letos poprvé rozhodli uspořádat příměstský tábor, který bude opravdu nabitý dobrodružstvím. „Děti naučíme základy táboření, jak rozdělat oheň, jak pracovat s mapou a kompasem i základy první pomoci," přibližuje program organizátor Jiří Piramovský. Podle něj přišla myšlenka na příměstský tábor hlavně od rodičů. „Návštěvníci si o ně říkají, naznačují, že dneska už třeba rozdělat oheň neumí ani dospělí, navíc za pojmem táboření se toho skrývá mnohem víc, je to samozřejmě i o tom naučit se spolupracovat v kolektivu a chovat se dobře jak k lesu, tak i k ostatním."



Protože tábor pořádá muzeum, nemůže v programu chybět ani prostor pro historii. „Budeme si povídat o vzniku Československa, kdo se o jeho založení nejvíc zasloužil a jak vypadal život za První republiky," dodává organizátor. V rámci programu proběhnou naučnou formou i dvě přednášky v podání zástupců Lesů města Chomutova a Českého červeného kříže. Program, určený pro děti od 8 do 12 let, probíhá za každého počasí, pro případ deště nebo sněhu jsou připraveny velkokapacitní stany.



Přihlášku je nutné uhradit nejpozději do 15. února, cena je 1800 korun a v poplatku jsou zahrnuty dvě svačiny a oběd z domácí kuchyně.

KADAŇSKÝ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SE CHYSTÁ DO ALP

Ať už sněhová nadílka na Chomutovsku vydrží nebo ne, v kadaňském domě dětí a mládeže mají jasno. Lyžovat se bude a to dokonce přímo v Alpách. Kurz lyžování se uskuteční na rakouském ledovci Stubai. „Přihlásit se samozřejmě mohou všichni, nejen naši pravidelní klienti, ale kapacita je velmi omezená, proto doporučuji s přihláškou neváhat," říká ředitel Jiří Štěrba.



Ti, co zimním sportům příliš neholdují, nemusí zoufat. Prázdninový program bude každý den připraven i přímo v Kadani, děti se můžou těšit na výlet do mostecké Jungle arény, keramiku nebo bobovačku na Mědenci

V DOMEČKU SÁZÍ NA AKTIVNÍ POHYB

Cachtání v Aquadromu, řádění v zábavním parku i lezecké aréně. Takový program je připraven pro účastníky domečkovského příměstského tábora. Když sněhová nadílka dovolí, budou se navíc stavět sněhuláci a prostor dostane i pořádná koulovačka.



Přihlášky se přijímají do 15. února, poplatek činí 1500 korun. V ceně jsou zahrnuty vstupy, jízdné, oběd a pedagogický dozor.

PRÁZDNINY V ZOOPARKU

Malí ekologové a milovníci zvířat mají šanci prožít jarní prázdniny podle svého gusta v chomutovské zoo. Jarní tábor bude zaměřený na pomoc přírodě, která se probouzí ze zimního spánku. „Program se bude odehrávat hlavně venku, budeme krmit tuleně a buvoly, čistit a opravovat krmítka a nějaké si zkusíme i vyrobit," přibližuje program vedoucí táborů Václav Brožka. Děti se dozví spoustu informací o přírodě v zimním období i o tom, jak jí mohou pomoci. Nebudou chybět ani dobrodružné hry. Poplatek za tábor je 1750 korun. V ceně je zahrnuto i stravování. Děti budou mít každý den oběd a svačinu v restauraci Tajga, v zooparku budou také myslet na pitný režim. Organizátoři doporučují přihlásit se okamžitě. „Zájem o tábory, i ty letní, je obrovský, dokonce jsme je museli i zdvojit," dodává organizátor Brožka.