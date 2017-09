Nový exponát v Muzeu Jirků: Kandidát na prezidenta věnoval průkaz svářeče

Jirkov – Jiří Drahoš je jedním z více než šedesáti známých Jirků, kteří Jirkovu věnovali něco originálního do sbírky.

Prezidentský kandidát Jiří Drahoš věnoval Muzeu Jirků svůj průkaz svářeče - paličeFoto: facebook Jiřího Drahoše

Jirkovské Muzeum Jirků není žádnou omšelou institucí, ale místem pro lidi s humorem. Dokazuje to expozice plná originálních předmětů, které věnovali slavní Jiří a Jiřiny z celé republiky. Poslední sbírkový předmět před pár dny věnoval dokonce kandidát na prezidenta Jiří Drahoš. Jde o průkaz svářeče - paliče.

Jiří Drahoš si výběrem chvíli lámal hlavu. „Slyšel jsem, že v muzeu už mají brýle, bačkory, sportovní dresy i hudební nástroje. Většinu z těchto předmětů bych sice mohl také věnovat, ale už by to nebylo originální. Nakonec mi průkaz svářeče přišel jako nejvtipnější,“ prozradil Deníku.

Proč se ale fyzik a bývalý předseda Akademie věd České republiky kdysi přihlásil do základního kurzu sváření? „Říkal jsem si, co kdyby se jednou hodil,“ vysvětlil se smíchem. Na akademii podle svých slov často pracoval rukama či s pájkou. Přesto, jak přiznal, sváření není jeho nejsilnější stránkou. „Něco jsem zkoušel svařit při stavbě chaty, ale pak jsem raději požádal zkušenějšího souseda. Průkaz jsem vlastně nikdy nevyužil. Pan ředitel mi ale slíbil, že pokud bych ho nutně potřeboval, vyjde mi vstříc,“ poznamenal s úsměvem.

Muzeum Jirků je ve věži

Jiří Drahoš má mezi ohlášenými prezidentskými kandidáty velkou podporu. Šéf jirkovské kultury Bedřich Fryč ho však oslovil dříve než se stal známým díky kandidatuře. Když stál v čele Akademie věd. „Líbilo se mu to jako vtip,“ přiblížil Fryč jaká byla první fyzikova reakce na nabídku. Protože Jirkovští upřesnostňují dary, které nejsou spjaté s profesí dárců, průkaz je nadchl. "Nic podobného tu zatím nemáme,“ potvrdil Fryč.

Muzeum Jirků sídlí v několika patrech městské věže. Mezi jeho poklady jsou například pantofle herce Jiřího Mádla, šátek Jiřiny Bohdalové i fotografie z pořadu Okna vesmíru dokořán od Karla Saudka, který daroval Jiří Grygar. Mezi letošní přírůstky patří dres olympionika Jiřího Prskavce či foukací harmonika hudebníka Jiřího Pracného.

Donedávna měl v muzeu svůj koutek i nejznámější český vězeň Jiří Kajínek. Šlo o jakousi 13. komnatu s mřížemi, která byla oddělená od exponátů významných osobností. „Diskrétně jsme ji stáhli, když je teď Kajínek na svobodě. Dokud byl na doživotí ve vězení, mělo to punc nedostupnosti, teď je ho všude plno,“ vysvětlil ředitel. Dopisy a pohlednice psané Kajínkovou rukou ale zůstanou v archivu. „Možná budou za sto let zajímavé podobně jako připomínka vražedkyně Olgy Hepnarové či Jacka Rozparovače,“ doplnil.

Nový exponát kandidáta na prezidenta i ostatní dary slavných Jirků mají zájemci možnost vidět ještě do konce září, kdy končí sezona. Otevřeno je vždy od úterý do neděle od 10 do 16 hodin. Vstupné je 20 korun, Jirkové a Jiřiny ho mají za polovinu.