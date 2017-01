Nové molo na Kamenčáku? je možné, že do léta nebude

Chomutov - Výběrové řízení město vypsalo se zpožděním, proto stavba nejspíš zasáhne do sezóny.

Kamencové jezero.Foto: Deník/ Jan Vraný

Ještě před měsícem město mluvilo o tom, že by páteřní část mola na Kamencovém jezeře měla plout před začátkem sezóny, tedy před prvním májem. Teď je vše jinak. Existuje možnost, že se do léta molo postavit nestihne.



Výběrové řízení na dodavatele stavby město vyhlásilo na začátku ledna a při nejlepší vůli nebude jeho vítěze znát dříve než na konci února. Navíc se proces může protáhnout o případné odvolání neúspěšného uchazeče o zakázku.



Poté dojde na samotnou stavbu mola, která ale návštěvníkům přinese jistá omezení. Materiál totiž budou stavaři navážet na Otvickou pláž a odtud ho poplaví po vodě k hlavní pláži. „Je otázkou do jaké míry bude bezpečné, aby se tam pohybovali plavci," podotkl proto náměstek primátora David Dinda (Nový sever).



V úvahu připadá možnost, že by se materiál plavil koridorem, aby bylo možné pracovat a současně mohli plavci do vody, jak zmínil primátor Chomutova Marek Hrabáč (Ano 2011). Ve hře je ale také varianta, že by návštěvníci do jezera nesměli vůbec. Řešením by byly například uzavírky v řádu několika dní. „Zatím jen upozorňujeme na možná rizika a raději trochu strašíme," dodal primátor s tím, že všichni budou moudřejší po skončení výběrového řízení.



Nové molo bude tvarem kopírovat to původní s tím rozdílem, že se má vznášet na velkých plovácích. Pochozí část bude ze dřeva, které sice není tak odolné jako umělé materiály, ale je nejpříjemnější.



Jako první na vodě přibude páteřní část mola složená z nástupního úseku s hlavní částí s relaxační plochou, skokanskou věží, zázemím pro plavčíka a dětským bazénem. Příští rok přibudou další části včetně bazénů. Už letos má ale molo sloužit k lepšímu přístupu do vody a také většímu komfortu plavců.



Kompletní molo by mělo podle předběžných odhadů vyjít na 29,8 milionů korun, konečná částka však vzejde z nabídky vítěze výběrového řízení.

Původní molo bylo v havarijním stavu a město ho nechalo rozebrat.





Dinda viní bývalé vedení města. „Nebyl dokončený projekt," hájí se ČernýPodle radnice může za to, že stavba mola nejspíš zasáhne do plné sezóny, bývalé vedení města. „Předchozí vedení lidem slíbilo nové molo už pro letošní sezónu. Výběrové řízení na realizaci však nevyhlásilo včas a termíny jsou nyní hodně napjaté. Z našeho pohledu se slíbit nedají," upozornil náměstek primátora David Dinda. Veřejnou zakázku na dodavatele mola tedy vypsalo vedení města v novém složení nyní v lednu.

Podle Daniela Černého, kterého zastupitelé v prosinci odvolali z funkce primátora Chomutova a spolu s ním poslali do opozice i všechny radní z hnutí PRO Chomutov, se věci mají trochu jinak. „Výběrové řízení není možné vyhlásit dokud není dokončený projekt. Jenže my ho řešili a dolaďovali ještě na posledních prosincových radách a nepadlo poslední rozhodnutí, to už jsme nestihli," hájí se Černý.

Krátce nato došlo k „revoluci" na radnici a kormidla se chopilo nové vedení.