Nevídané: Z ghetta v Prunéřově se dostala rodina zpět do města

Kadaň /FOTOGALERIE/ - Šanci zařadit se do normálního života mají díky prostupnému bydlení i další obyvatelé vyloučené lokality. Na kadaňský úspěch se nyní přijel podívat eurokomisař a zástupci ministerstev.

„Asi se zujeme, ne?“ ujišťují se pracovníci ministerstev na prahu bytu Růženy Geršiové. Přišli na exkurzi do prunéřovského ghetta, stojí ale před pěkným a naklizeným bytem první kategorie. „Jen si ty boty nechte, já pak setřu lino,“ mávne rukou 53letá žena a nechává je porozhlédnout se po kuchyni a ložnici. Má linku, teplou vodu, topení a k tomu čisto a klid na chodbách domu. Něco, o čem si většina obyvatel Prunéřova stále ještě může nechat zdát. Ti si ve svých provlhlých bytech přitápějí dřevem, vodu mají studenou a záchod a koupelnu na společné chodbě.

Prostupné bydlení

Ten, kdo „seká dobrotu“, se z lokality může jednou vymanit zcela a dostat se zpět do tři kilometry vzdálené Kadaně. To je také smysl takzvaně prostupného bydlení, kdy se lidé ze dna mají možnost dostat do slušného nájemního bytu.

Zatím se to povedlo jedné rodině. „Jedná se o osmadvacetiletou ženu se třemi dětmi, se kterou pracujeme více než tři roky,“ přiblížil terénní sociální pracovník Miroslav Ujváry. „Brala drogy a nevěděla, jak fungovat, bylo na ní ale vidět, že chce změnit situaci. Pomohli jsme jí tak, aby si byla schopná pomoct sama a dnes můžu říct, že se její kompetence zvedly. Spolupracovala, zbavila se závislosti, smazala dluhy vůči městu a dělá, co má,“ doplnil s tím, že jí město v listopadu přidělilo sociální byt v Kadani. Protože žena chtěla zůstat v anonymitě, přetlumočil její příběh sám.

Dostat se do bytu v Kadani má v úmyslu i paní Růžena Geršiová, ačkoli je ve vylepšeném prunéřovském bytě spokojená. „Je to tu lepší. Naproti je rachot, protože je to tam samý ožrala a feťák, tady je klid,“ chválí si novou adresu, která je však přímo proti domu s další chudinou. „Chci do Kadaně a chtěla bych, aby tam dostala byt i moje maminka. Vidíte? Bydlí tamhle naproti jak jsou ty mříže. Má vlhký byt, tak mi nedělá dobře, že tam mrzne a já jsem tady v teple,“ lituje žena.

S přesunem do lepšího bytu je spokojená také pětadvacetiletá Jarmila Rjabcová, která se sem přestěhovala se třemi dětmi a partnerem. „Je to hodně velký rozdíl. Tam musíte topit dřevem, ale před tím si ho natahat do druhého patra. Je to tam šílený. Bordel a hluk, nic pro děti,“ líčí jaký je život v domě, který má na dohled přes silnici.

V Prunéřově žije na dvě stě chudých lidí, převážně Romů. Obývají čtyři bývalé nádražní budovy. V posledních letech se tam městu podařilo pohnout řadou věcí kupředu. Vzniklo sociální centrum s dluhovou poradnou, klubem pro mládež, terénním programem a hřištěm. V jednom z domů vzniklo deset bytů první kategorie a dalších čtrnáct přibude ještě ve dvou dalších domech.

Rekonstrukce bytů platí dotace

Bytů první kategorie nechalo město v Prunéřově upravit deset a dalších čtrnáct se chystá zrekonstruovat. Vše za peníze z evropských dotací. Z dvou set obyvatel ghetta má šanci se tam dostat jen ten, kdo spolupracuje. Například pracuje na svém oddlužení, má snahu najít si práci, posílá své děti do školy, nefetuje a neholduje alkoholu. „Zvyšujeme lidem komfort bydlení podle zásluhovosti. Chceme oddělit ty, kteří na sobě pracují, od lidí, kteří jsou pasivní a nechovají se, jak by měli," nastínil vedoucí odboru sociálních věcí Tomáš Mědílek.

V Kadani jsou rádi, že na sobě někdo z Prunéřova zapracoval do té míry, že se mohl vrátit na slušnou adresu a doufají v další úspěchy. „Je to ukázka, jak se dá prostupným bydlením dostat do města," shrnul starosta Kadaně Jiří Kulhánek.

Nových sousedů se netřeba obávat

Podle něj se obyvatelé města nemusí obávat problémů spojených s lidmi, kteří budou přicházet z Prunéřova. „Jejich stěhováním nenastane problém, protože jsou na tom natolik dobře, že se začlení, navíc se s nimi dál pracuje," ubezpečuje.

„Nás naopak poškozuje, když se lidé na dávkách dostávají do privátních bytů ve městě, kdy na bydlení spekulantům přispívá stát. Tito lidé nejsou připraveni na začlenění," zdůraznil starosta, který kvůli obchodu s chudobou a kšeftování s byty dlouhodobě volá po změně zákonů.

Na kadaňský úspěch se ve středu 5. dubna přijel podívat eurokomisař Michal Morass a úředníci z několika ministerstev, kteří také nahlédli do bytů těch snaživějších prunéřovských obyvatel.

Návštěvu inicioval ředitel Agentury pro sociální začleňování Radek Jiránek. „Kadaň je příkladem komplexního, a tudíž funkčního přístupu při řešení sociálního vyloučení. Městu se navíc velmi dobře daří slaďovat investiční měkké projekty v praxi a nejen z toho důvodu může být inspirací pro ostatní samosprávy," vysvětlil Jiránek.