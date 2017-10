„Nestojí za to, aby sis vzal život. Pomůžeme ti,“ vzkazuje bratr pohřešovaného

Chomutov – Po Chomutovanovi, který je nezvěstný od pátečního rána, pátrá policie. Jedná se o 38 letého Václava Holuba. Rodina se strachuje o jeho život, protože za sebou zanechal dopis na rozloučenou.

Pohřešovaný Václav Holub. Foto: PČR

Podle všeho jde o nešťastnou lásku. „Dopis byl špatně čitelný, dostal jsem jeho digitální verzi, ale stálo tam, že máme jeho tělo spálit a popel dát bývalé přítelkyni Šimoně,“ popsal rozechvělý bratr Michal Burka, který si nepřeje nic jiného, než aby se Václav v pořádku vrátil domů. „Nestojí za to, aby sis vzal život, se vším ti pomůžeme,“ vzkazuje a doufá, že zprávu bratr zachytí na webu či sociálních sítích. Proto také sám oslovil Deník, aby výzvu zveřejnil.



Václav Holub odešel z bytu u chomutovské Jitřenky, kde žije s matkou, v pátek 6. října mezi sedmou a osmou hodinou ranní. Původně byl domluvený s bratrem Michalem Burkou, který žije s manželkou v Praze, že ho navštíví. Tam ale nedorazil. Nesetkal se ani se svým kamarádem, ačkoli na tom byli domluvení, navíc nebylo možné se mu po celý den dovolat. Maminka poté zjistila, že doma nechal oba mobily, doklady, všechny peníze a klíče od bytu hodil do schránky. Po chvíli hledání objevila také dopis na rozloučenou, jehož obsah napovídá, že si chce ublížit.



Policie proto naléhavě žádá veřejnost o pomoc. Pokud by kdokoli mohl přispět informací, která by pomohla pohřešovaného najít, ať neprodleně volá na linku 158.



Václav Holub je vysoký 165 – 170 centimetrů a jeho zdánlivé stáří je 35 až 40 let.