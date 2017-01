Nejsympatičtější sestra může být z Chomutova

Chomutov - Není to klasická soutěž krásy, přesto jsou milý úsměv a příjemné vystupování hlavními kritérii soutěže o nejsympatičtější zdravotní sestru, která možná bude letos dokonce z Chomutova.

Markéta BittnerováFoto: Archiv

Markéta Bittnerová získala spoustu hlasů nejen od svých pacientů z dětské diabetologie a v prosinci postoupila do semifinále mezi čtyřiadvacet nejsympatičtějších sester z celé České republiky. Nyní usiluje sestřička, která svou práci vnímá hlavně jako koníček, o postup do celorepublikového finále, které se bude konat na pražském Žofíně na konci února. Do finále můžete pomoci Markétě i vy a to zasláním hlasu pomocí SMS zprávy ve tvaru SESTRA SYMPATIE 40 na číslo 900 06 10. V současné době se Markéta drží na krásném druhém místě a na vedoucí sestřičku a titul Sestra sympatie se dotahuje mílovými kroky. Aktuální pořadí a další informace najdete ZDE.