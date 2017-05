Další karambol na I/7 u Postoloprt. Dostavba? Daleko

Postoloprty, Chomutovsko - Křížení u Postoloprt je jedním z nejnebezpečnějších míst na cestě z Chomutovska a Lounska do Prahy. Vážných nehod už se tam událo nepočítaně. Co pomůže? Podle expertů jedině dokončení dostavby D7. To je ale zatím v nedohlednu.

Řidič Nissanu pospíchá. Chce jet od Postoloprt směrem na Vrbku. Ještě rovně přejet extrémně přetíženou silnici I/7 z Chomutovska a Lounska na Prahu. Ten výjezd od Postoloprt je nebezpečný. Malinko ztížený výhled, navíc, i když je tam snížená rychlost, šoféři spěchají a málokdo tam na zrádné krátké rovince zpomalí. Auta na hlavním tahu se prohánějí jedno za druhým, jejich frekvence je velká. Auto za autem. Řidič Nissanu chce rychle projet. Přehlédne ale další vozidlo…

Další nehoda s několika zraněnými, tentokrát jen díky velké „klice“ ne vážně, se odehrála o víkendu na křížení se silnici I/7 u Postoloprt. Řidič Nissanu nedal přednost autu jedoucímu od Prahy. Výsledkem jsou tentokrát naštěstí „jen“ dva lehce zranění, škoda za zhruba 200 tisíc korun.

„Je to velmi rizikové místo. Dochází tam často k ošklivým střetům. Bohužel často i ke smrtelným tragédiím,“ upozorňuje Jiří Král, šéf lounské dopravní policie.

Místo u Postoloprt je jedním z nejnebezpečnějších na silnicích regionu. Karambolů tam bylo už nepočítaně. Bohužel i těch smrtelných. Není to tak dlouho, co tam zemřeli dva lidé při střetu auta s autobusem. Nebo cyklista. Předtím další člověk po střetu dvou aut a další…

Řidiči riskují

„Řidiči to místo často hodně podceňují. Někteří řidiči z vedlejší riskují, myslí si, že to stihnou projet, nebo se zařadit. Hodně řidičů na hlavní silnici navíc překračuje povolenou rychlost, která je tam snížená. Je tam krátká rovinka. Jezdí tam rychle, nezpomalují. V místě je také trochu snížený výhled, do táhlé mírné zatáčky. Je to rizikové místo a řidiči ho navíc podceňují, proto je tam tolik nehod,“ pokračuje Jiří Král.

Na silnici I/7 z regionu do Prahy je takových míst víc. Další třeba u odbočky ke Smolnici, to experti označují za vůbec nejnebezpečnější v okrese Louny. Odbočující auta tam zpomalují, další šoféři jsou tam ale často rozjetí, nedobrzdí a odbočujícího dál „odhodí“. Když to špatně dopadne, tak do protisměru…

Mrtví přibývají

Nebezpečné jsou ale podle odborníků třeba také výjezdy z už dostavěných částí D7 na staré dvouprodouvé úseky. Šoféři se totiž „neumí“ rychle přizpůsobit zpět na pomalejší jízdu. Velmi kritická místa jsou také na obchvatu Loun či u Panenského Týnce. Také tam už bylo dost mrtvých. Rovinky svádí k předjíždění, hustota provozu je ale velká, auta jezdí rychle a o čelní střety, i s tragickými následky, tam bohužel není nouze.

Co s tím? Podle expertů pomůže jediné řešení. „Jednoznačně kompletní dostavba na čtyři pruhy,“ je přesvědčený vedoucí dopravního inspektorátu Policie ČR v Lounech.

Také šoféři už dlouhá léta volají po dálnici. V současné době je hotová od Slaného do Prahy, a také od Chomutova k Bitozevsi. „Silnice na Prahu už by se konečně měla dodělat. Mluví se o dálnici už tak dlouho, ale jde to strašně pomalu. Těch mrtvých tam už bylo hodně. Předjíždí se tam opravdu hodně špatně,“ řekl Deníku například Jiří Minařík z Loun, který tam často jezdí.

Potíže ale asi hned tak nezmizí. Hledají se peníze, někde stále není výstavba dostatečně připravená.

Termíny se posouvají

Dostavba se táhne, termíny, které už byly několikrát odloženy, se v některých případech dál odkládají. Přitom podle expertů už silnice dávno kapacitně nestačí. Čísla projíždějících aut a kamionů už dlouho hodně překračují hodnoty, na které byla komunikace konstruována. Nedávno při měření u Sulce dosahovala čísla na zhruba dvacet tisíc vozidel denně.

Silnice, jejíž velká část je jen ve dvou pruzích, je podle odborníků hodně nebezpečná. Bezpečně předjíždět se tam na mnoha místech takřka nedá.

A jaká je nyní situace s dostavbou? Kdy povede čtyřproudová dálnice z Chomutova až do Prahy? Poslední zveřejněné plány Ředitelství silnice a dálnic (ŘSD) mluví o kompletně hotové D7 v roce 2023. Ale… Je možné, vlastně je to stále pravděpodobnější, a v poslední době se o tom začíná mluvit i otevřeně, že se dokončení opět zpozdí, nyní jsou například u některých úseků problémy s posouzením vlivu na životní prostředí.

V současné době se staví úsek mezi Bitozevsí a Postoloprty, který příští rok prodlouží hotové části o čtyři kilometry. Jenže další úseky se ještě ani nezačaly stavět. A je otázkou, zda se v roce 2018 nějaký budovat začne. Možná na jeho konci, reálněji ale znějí termíny v roce 2019. Vykupují se pozemky a pracuje se na stavebních a jiných povolení.

Další na řadu by měl přijít obchvat Panenského Týnce. Pak také už tolikrát slibované zkapacitnění obchvatu Loun a další úseky na Lounsku. A kdy se konkrétně dostane na nebezpečný úsek u Postoloprt? Podle plánů ŘSD pravděpodobně až někdy po roce 2020. Jako poslední mají přijít na řadu úseky ve Středočeském kraji, ty jsou nejméně připravené.

„Nedokončené rychlostní silnice jsou obrovským problémem. Jsou přetížené, často tam dochází k tragickým nehodám. Komunikace na Prahu je silnicí smrti a lidé tam umírají zbytečně. Za ta léta prakticky na každém kilometru došlo k úmrtí. Zabránit tragédiím by jednoznačně pomohla dostavba. Čtyři pruhy, mimoúrovňová křížení, směrové rozdělení, svodidla. Jedině to zabrání čelním střetům a fatálním následkům,“ upozorňuje už dlouhodobě šéf lounských dopravních policistů Jiří Král. „Jsem přesvědčen, že pokud se dokončí, počty mrtvých výrazně klesnou,“ dodal Král.