Nehoda v centru Chomutova: Řidič najel na obrubník a obrátil auto na bok

Chomutov – Doprava na důležité komunikaci byla ochromena. Sanitka odvezla čtyři lidi včetně dítěte.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Pavel Sonnek

V centru Chomutova havaroval ve středu 31. května kolem poledne Ford Fusion. „Řidič sjížděl po Lipské ulici do centra, přejížděl z pruhu do pruhu a nejspíš najel na obrubník. To ho vyhodilo, což auto obrátilo na bok," popsala události policejní mluvčí Marie Pivková.

Sanita odvezla z místa nehody tři dospělé a jedno dítě. Podle předběžné informace mluvčí neměl nikdo z osádky utrpět vážná zranění. „Alkohol dechová zkouška vyloučila a škoda dosáhla padesáti tisíc," doplnila Pivková.

Nehoda zablokovala dopravu v části Lipské ulice, do města se tak řidiči dostávali ze Zborovské ulice. Do města nebylo možné sjíždět ani ze „třináctky", policejní hlídka odkláněla dopravu směrem ke Globusu.