Naštvala ho, tak partnerku vyhodil z okna

Jirkov - K incidentu došlo v jirkovské čtvrti Nové Ervěnice, žena skončila v nemocnici s těžkými zraněními. Muže zadržela policie.

Hádky, křik a nakonec pád z okna. V Nových Ervěnicích, v činžovním domě v Šimkově ulici, došlo v pondělí 24. dubna k tragické události, partnerská hádka skončila tím, že muž syhodil svou mladou družku z okna. „Vyhodil ji z prvního patra. Z bytu se předtím ozýval velký křik," popsala Deníku sousedka.

Přestože žena spadla "pouze" z prvního patra, utrpěla středně těžká zranění, včetně četných zlomenin a otřesu mozku. „Na místě nejprve zasahovala sanitka, ale vzhledem ke zraněním byl na místo přivolán i vrtulník, který ženu dopravil do ústecké nemocnice," uvedl mluvčí záchranářů Prokop Voleník. Žena leží na klinice úrazové chirurgie.

Kriminalisté vyšetřovali na místě až do nočních hodin. „Údajně měla policie pachatele přivézt i znovu na místo a udělat s ním rekonstrukci případu," říká Miroslav Rozsypal, předseda Společenství vlastníků jednotek domů v Šimkově ulici.

Partnerské spory byly podle svědků u dvojice na denním pořádku, muž měl brát dokonce drogy a mít oplétačky se zákonem. Policie to ale zatím nepotvrdila. „Jsme na úplném začátku vyšetřování, proto nebudeme komentovat, zda v tom opravdu hrály roli drogy, nebo jestli byl muž trestán i v minulosti," řekla policejní mluvčí Marie Pivková.

Šimkova ulice patří k problémovým lokalitám města. Poznamenalo ji především řáděním spekulantů s byty, kteří tam soustředí sociálně slabé. Přesně před měsícem tam ve stejném domě zasahovaly tři hasičské jednotky, když v kuchyni ve čtvrtém patře vypukl požár.

Místní obyvatele případ velmi zasáhl, v hloučcích kolem domů se v úterý nemluvilo o ničem jiném. „Od rána se tu střídají televize, noviny a čumilové. Je to ale hrůza co se to v tom Jirkově děje, jakoby nestačily ty požáry," komentoval to Miroslav Gaži.