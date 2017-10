„Našel se,“ dala vědět rodina muže, který nechal dopis na rozloučenou

Chomutov - Chomutovan je v pořádku, obrátil se na příbuzného v Mostě.

Pohřešovaný Václav Holub. Foto: PČR

Bezesnou noc prožila rodina, která od pátečního rána postrádala 38letého Václava Holuba z Chomutova. Dnes v poledne po něm policie vyhlásila pátrání. Naštěstí ho našla do několika hodin, a to v sousedním městě.

„Našel se, můžete stáhnout výzvu z internetu,“ sdělil s radostí bratr pohřešovaného Michal Burka, který původně požádal Deník, aby rozšířil zprávu o zmizení. „Dorazil k bratrovi do Mostu, tak je s ním. Je v pořádku,“ doplnil.

Václav Holub, opustil byt u chomutovské Jitřenky, kde žije s matkou, v pátek před osmou hodinou ranní. Měl přijet za bratrem Michalem Burkou a jeho manželkou do Prahy, ale nedorazil. Nesetkal se ani s kamarádem, i když to měli domluvené. Rodina věděla, že se rozešel s přítelkyní a nesl to špatně, navíc posléze matka zjistila, že Václav doma nechal doklady, peníze, oba mobily a do schránky vhodil klíče od bytu. Za sebou nechal dopis na rozloučenou, kde popisoval, co má rodina udělat s jeho ostatky. Rodina se proto právem strachovala o jeho život.

Prostřednictvím Deníku tak Michal Burka nechal zveřejnit výzvu, aby se Václav vrátil. Zprávu o jeho nalezení rodina získala dnes před půl čtvrtou.