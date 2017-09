Nad Chomutovem zavlají olympijské kruhy. O medaile se utkají senioři

Chomutov – V prvním ročníku spojila síly družstva z Chomutova, Kadaně i Mostu.

Pětasedmdesátileté Janě Novákové lékaři předpovídali, že už nikdy nebude chodit. Teď závodí jako o život.Foto: Deník/Kamila Minaříková

Nepřekonávají fyzikální zákony ani nepřepisují historické tabulky. Přesto mají jejich výkony nevyčíslitelnou hodnotu. V Chomutově pořádají ve středu 6. září sportovní klání pro seniory, při kterém soutěžící změří síly nejen se soupeři, ale hlavně s vlastními hendikepy.

Olympiádu pořádá chomutovský Domov Harmonie a klidu, zařízení pro seniory se zvláštním režimem. „V našem zařízení pobývají klienti s duševním onemocněním, jako je Alzheimerova choroba a další typy demencí,“ říká organizátorka her Lenka Kellerová. „U těchto poruch je nutné klienty neustále motivovat k činnosti.

Na startovní čáru se postaví nejen soutěžící z Chomutova, ale i Kadaně nebo Mostu. „Tohle je první ročník soutěže, ale rádi bychom z ní udělali tradici a otevřeli ji i veřejnosti,“ líčí Kellerová. „Proto je otevřená všem, nejen seniorům s hendikepem, ale i klientům třeba z chráněného bydlení. Nejdůležitější je dostat tyto lidi zpět do dění společnosti, zbořit tím samotu i předsudky, které bohužel ještě stále někdy panují v souvislosti s duševními onemocněními,“ myslí si Lenka Kellerová. „Chceme ukázat, že to není žádná konečná stanice, ale způsob, jak dál prožívat plnohodnotný život,“ pokračuje Kellerová.

Z Mostu vyrazí do soutěžního klání čtveřice seniorů z domova v ulici Antonína Dvořáka a hodlají dosáhnout co nejlepšího umístění. „Na konci srpna se na mosteckém hipodromu konaly sportovní hry, kde odvedli skvělé výkony a naše účastníky to moc povzbudilo k dalším úspěchům. Takže se hodně těší,“ říká vedoucí zařízení Venuše Zaspalová.

Nejvíc letí šipky

Síly změří soutěžící v pěti různých disciplínách. „Na účastníky čekají tiché kuželky, poznávání předmětů jen po hmatu, hod kroužků na cíl, skládání puzzle na čas a šipkařský závod,“ říká další z pořadatelek fyzioterapeutka Jitka Cidlinská. „Šipky u nás teď frčí nejvíc, jsou hrozně oblíbené,“ usmívá se Cidlinská.

Průběh olympiády bude připomínat tu pravou. Nebude chybět zahajovací ceremoniál, při kterém zazní dokonce i olympijská hymna, stanoviště dostanou slavnostní podobu a samozřejmostí je i doprovodný tým, který se bude o borce starat a poskytovat jim servis. Místo glukozových infuzí a kyslíkových stanů, které dělají pravidelnou společnost vrcholovým atletům, ale na seniory čekají dobrá kávička, zákusky i obložené mísy. „A samozřejmě nebude chybět slavnostní vyhlášení s medailemi za doprovodu živé hudby,“ doplňuje Lenka Kellerová.

Jednou z chomutovských olympioniček je i pětasedmdesátiletá klientka Harmonie Jana Nováková. Té přitom lékaři ještě před dvěma lety prorokovali, že nikdy nebude sama chodit. „Nesportovala jsem 48 let. Mám artrózu, jsem po složité operaci kolene,“ vypráví seniorka. „Tady v domově si mě ale vzala do parády fyzioterapeutka a letos už jsem běhala štafetu na hipodromu,“ usmívá se Jana Nováková.

Na olympiádu i poctivě trénuje. „Nesmím nechat nohy ochabnout, tak každý den dělám kolečka po areálu. A trénuji šipky, to jsem měla v ruce poprvé před pár dny, z toho mám trochu obavy,“ dodává seniorka. Rituál, který by pomohl ke zlaté medaili, nemá, ale věří v podporu spoluhráčů a fandících klientů domova. „Vždycky se navzájem hrozně hecujeme. A navíc, nevadí, když to nepůjde. Mnohem horší je, když se nechce,“ uzavírá optimisticky Jana Nováková.