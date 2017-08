Načerpejte inspiraci! Klášterec chystá festival, který navíc pomůže dětem

Klášterec nad Ohří – Akce cílí na zdravý životní styl, výtěžek půjde na charitu. Přijede i oblíbená zpěvačka Lenka Dusilová.

Pilates. Ilustrační foto.Foto: František Géla

Načerpat inspiraci k revoluci dosavadního životního stylu, nebo se jen zaposlouchat do pohodové muziky a něco dobrého k tomu zakousnout. V Klášterci se tento týden koná festival zdravého životního stylu. Zábavnou formou ukáže nejnovější trendy a navíc podpoří děti v nouzi.

Festival se koná letos poprvé a návštěvníky rozhodně neposadí do sedaček, naopak jim dá pořádně do těla. „Můžete si vyzkoušet různé aktivity, třeba jógu, tabatu, pilates, muzikoterapii. Nebo se nechat namasírovat či vyzkoušet veslařský trenažér,“ vyjmenovává mluvčí města Adéla Václavíková.

Kdo by měl všeho toho pohybu dost, může zaměstnat jen hlavu. Na pódiu se vystřídá několik přednášejících, kteří povyprávějí o své cestě k alternativnějšímu způsobu života a třeba jim pomohla vyléčit se z řady neduhů.

Na své si přijdou ale hlavně milovníci alternativního stravování. Hojné zastoupení tu budou mít vegani či strávníci, kteří se rozhodli vyřadit z jídelníčku mléko. Z jejich kuchyně můžete vyzkoušet třeba čokoládový dort s lesním ovocem, cuketovou bábovku, koláče ze špaldy a mnoho dalších zdravých variant oblíbených moučníků. Nebude chybět ani bohatá nabídka léčivých čajů a osvěžujících nápojů.

Program akce nepotěší jen chuťové buňky návštěvníků, ale i jejich sluch. Jeho součástí je i bohatý hudební program. Na pódiu se vystřídají umělci z Klášterce a sousedních měst, do města navíc zavítá i známá zpěvačka. „Závěr programu bude patřit zpěvačce Lence Dusilové,“ potvrzuje Adéla Václavíková.

Stranou nezůstanou ani děti. Místní volnočasové centrum pro ně připravilo soutěžní klání.

Pomozte dobré věci

Kromě načerpávání inspirace, tipů a triků jak vylepšit své zdraví, dostanou návštěvníci příležitost pomoci dobré věci. „Vstupné je dobrovolné. Výtěžek pak předáme Zařízení pro děti vyžadující okamžitou péči v Kovářské,“ říká mluvčí města Václavíková.

Zařízení v Kovářské vzniklo před pěti lety a jeho zřizovatelem není ani obec ani stát, je soukromé. Pomáhá rodinám, které se ocitly v nouzi, a hlavně dětem, o které se rodiče dočasně z nějakého důvodu nemohou postarat. Jedná se v podstatě o obdobu známého Klokánku. „V současné době se staráme o dvacet dětí, od kojeneckého věku po středoškoláky,“ vypočítává ředitelka organizace Petra Manasová.

Co udělají s penězi, které se na festivalu vyberou, už mají na Kovářské jasno. „Blíží se začátek školního roku a nejvíc dětí je u nás školáků. Peníze proto využijeme na nákup školních pomůcek, na pastelky, aktovky a podobně,“ vysvětluje Manasová. „Kdyby se podařilo vybrat víc, doplnili bychom do domova ještě nějaké sportovní zařízení, to nám zatím chybí,“ doplňuje Manasová.

Festival se koná v sobotu 2. září a pod širým nebem, v areálu letního kina. Začíná ve 14 hodin.