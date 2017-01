Na místo zavřené prodejny pečiva bude mít Jirkov pekárny dvě

Chomutov, Jirkov - V listopadu zavřené pekárny v Jirkově a Chomutově co nevidět opět otevřou. V Jirkově bude navíc i pekařství Jana Šubrtová.

Na místo zavřené prodejny pečiva Pekosa v Jirkově bude na rohu Kostelní ulice otevřena pekárna společnosti Fistarus. Přímo naproti ní, hned vedle České spořitelny, už visí vývěsní štít další pekárny. Jedná se o pekařství Jana Šubrtová, které avizuje, že otevře co nevidět. Obě prodejny jsou však zatím stále zavřené.



„Chystáme se v Jirkově otevřít, ale více informací vám sdělí majitelka," odpověděl na náš dotaz jeden ze zaměstnanců pekařství Jana Šubrtová, který nechtěl prozradit jméno. Od té doby se však Chomutovskému deníku nepodařilo nikoho z třebenické firmy dostihnout. Údajně je v současné době vedení firmy někde v zahraničí a není zřejmé, kdy se vrátí. Více informací se Chomutovskému deníku zjistit nepodařilo.



O moc sdílnější nebyla ani druhá firma Fistarus. Potvrdila, že v Jirkově prodejnu otevřou a s ní ještě další tři v Chomutově. Původní termín otevření všech čtyř pekáren, které firma od Pekosy převzala, byl 9. ledna. Podle posledních informací by se tyto čtyři prodejny měly otevřít koncem ledna. Důvodem jsou technické problémy při výrobě pečiva. V Jirkově tak budou fungovat přímo naproti sobě prodejny s pečivem dvě. V Jirkově již z výlohy informace o termínu znovuotevření prodejny zmizela, ale v Chomutově na Palackého ulici plakát stále visí.



O znovuotevření prodejny pečiva v Jirkově na rohu Kostelní ulice také informoval facebook města Jirkova. Ten uvedl, že pekařství přebírá společnost Fistarus a že už se s majiteli domu dohodli na nájemní smlouvě. Pekařství by podle nich mělo otevřít už brzy. „My samozřejmě znovuotevření prodejny sledujeme. Zajímá nás to také proto, že prodejna byla oblíbená a lidem chybí," řekl Chomutovskému deníku mluvčí radnice Josef Dušek.



Na zprávu o nové prodejně reagovalo i několik lidí na facebooku města Jirkova. Slávka Holubová napsala: „Tak, to je úžasný. Díky za dobrou zprávu". Obdobně reagovala i Renata Beranová Kožená: „No supr…", nebo Helena Perná: „Výborně".



Znovuotevření tří prodejen s pečivem se dočkají lidé také v Chomutově. Jedna z nich je přímo naproti přestupné stanici MHD.

Na Chomutovsku by tak v dohledné době mělo otevřít pět prodejen s pečivem, z toho čtyři společnosti Fistarus a jedna Jany Šubrtové.