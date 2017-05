Na chomutovském hřišti najdou živnou půdu mořské korály

Chomutov /FOTO/ – Umělci vytvářejí atoly a útesy ze dřeva, zbytků někdejšího mola v Kamencovém jezeře. Zapojit se může i veřejnost.

Dříve podpíraly molo na Kamenčáku, teď z nich vznikají korálové ostrovy. Na bývalém fotbalovém hřišti se koná umělecké sympozium s názvem Od jezera k moři, které spolupořádá vizionářsko – recesistická skupina Moře klidu. Její členové se snaží prosadit přeměnu krajiny Podkrušnohoří v moře. A právě v Chomutově možná vznikne nová Velká útesová bariéra.

Umělci se rozhodli postupně zpracovat sto vysokých dřevěných kůlů. „Teď vytváříme kruhovou konstrukci, které říkáme atoly. Mohly by v budoucnu fungovat jako živná půda pro korály,“ vysvětluje Martin Kloda z architektonické hutě Archwerk.

Do velikosti a struktury pilotů umělci nijak nezasahují. „Nepoužíváme ani dláta, ani sekery. Necháváme kůly tak, jak jsou. Artefakty vznikají skládáním kůlů na sebe,“ vysvětluje techniku Kloda.

Atoly už na hřišti zůstanou, časem k nim ale možná přibyde další mořské „příslušenství“. „Je to projekt na delší dobu. Rádi bychom tu tvořili i příští rok a máme v plánu přidat i něco na Kamencové jezero,“ líčí architektka Hana Procházková.

Vytvořte vlastní totem

Kromě umělecké sekce má sympozium i část pro veřejnost. „Zájemci si mohou vytvořit vlastní totem ze dřeva, který potom vztyčí na jednom z pilotů. I totemy už na hřišti zůstanou,“ přibližuje Kloda. Zatím tu stojí tři, podle organizátorů lákají hlavně tvořivé ručičky malých dětí. „Zváni jsou ale všichni. Materiál dopředu připravíme. Pak už je to na lidech, jak si dřevo nabarví a poskládají,“ dodává Procházková.

Land artové sympozium bude otevřené až do soboty 3. června. Umělci se budou příchozím věnovat od rána do odpoledne. „Nejlepší je přijít kolem desáté hodiny do dvanácti. Pak si dáváme kvůli teplu pauzu a pokračujeme zhruba od dvou. Ve čtvrtek tu budeme až do večera,“ zve návštěvníky Kloda. Vrchol akce vypukne v sobotu od 15.30 hodin, kdy skončí dokončovací práce a umělci Chomutovanům slavnostně odhalí svou práci.

Co je Moře klidu?Vizí projektu je vytvoření vnitrozemského moře v Podkrušnohoří v prostoru zbytkových jam vytěžených hnědouhelných dolů. V krajině vytvářejí různé krajinotvorné a architektonické projekty, třeba promenády (Duchcov), majáky (Strupčice). „Chceme aby lidé, kteří žijí v krajině s pověstí zdevastovaného koutu, mohli být na něco pyšní,“ říkají členové občanského sdružení. K myšlence vytvoření vnitrozemského moře se může veřejnost připojit prostřednictvím petice, která je k podepsání na internetu nebo fyzicky ve vybraných místech severních Čech.