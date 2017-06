Noci budou patřit muzeím. Některá chytnou plamenem, jinde se proženou veteráni

Chomutovsko, Mostecko, Lounsko - V regionu vypukne o víkendu festival Muzejní noc, pokračovat bude i příští týden.

Vrátit se v čase do minulosti, nahlédnout do míst, která jsou většinu roku nepřístupná a pořádně se pobavit. Od půlky května až do poloviny června probíhá v naší zemi kulturní festival Muzejní noc. Muzea i jiné kulturní památky se otevřou návštěvníkům v netradiční dobu a zdarma. Součástí je i bohatý doprovodný program a v našem regionu bude z čeho vybírat.

V Kadani vás provedou nočním klášterem

Celý letošní rok si Kadaň připomíná pětisté výročí od úmrtí jejího nejslavnější mecenáše Jana Hasištejnského z Lobkowicz. Páteční muzejní noc proto odstartuje výstava o životě tohoto vzdělance a humanisty. A samotný Lobkowicz bude i průvodcem návštěvníků. „Od 19 hodin vždy v celou budou probíhat kostýmované prohlídky kláštera," přibližuje Petr Liebscher z kadaňského muzea. „Návštěvníci si budou moci klášter projít jen při svíčkách," pokračuje Liebscher.

Kromě výstavy a nočních prohlídek dostanou příležitost návštěvníci polechtat i své chuťové buňky. „Budou mít možnost ochutnat speciální lobkowiczovské víno," dodává Liebscher.

Akce začíná v pátek, 2. června od 17 hodin, poslední prohlídka vyrazí na cestu ve 22 hodin.

Chomutov rozzáří hvězdy (nejen) filmu

Za týden pořádají muzejní noc i v Chomutově. Tentokrát ale muzejníci nezvolili jen jedno téma, ale rovnou tři. Na své si přijdou milovníci historie, filmu a dokonce i astronomie.

Program začne vernisáží výstavy s názvem Protektorátní film, kterou uvede filmový historik Milan Wolf. Nebude to ale jediná vernisáž večera, v kostele svaté Kateřiny zahájí výstavu o horních měst Krušných hor. Kdo dává spíše přednost netradičním zážitkům, tomu udělá radost noční pozorování planety Jupiter pod dohledem astronoma Jaroslava Landy.

Akce se koná v sobotu 10. června od 18 hodin.

Mosteckým muzeum se bude linout vůně benzinu

Projížďka historickým autobusem, přehlídka historických veteránů i soutěž o nejlepší retro look. Mostecké muzeum věnuje letošní ročník historickým automobilům a motocyklům. Na muzejní parkoviště se sjedou veteráni z litvínovského klubu, kteří budou soutěžit o přízeň a hlasy diváků v soutěži, součástí programu bude i výstava historických fotografií s automobily a motocykly prolínající se s historií Mostecka. K poslechu a třeba i tanci zahraje hity 60. a 70. let kapela Chameleon.

Návštěvníci mají navíc tentokrát jedinečnou možnost pomoci vytvořit dobovou atmosféru. Třeba tím, že přijdou v dobovém kostýmu. „Každý návštěvník, který přijde v oblečení, jaké se nosilo do roku 1980, bude zařazen do slosování o věcné ceny, říká muzejník Jiří Šlajsna.

Na přípravu kostýmů máte ještě dost času, muzejní noc proběhne až příští týden, v sobotu 10. června od 17 hodin. A nemusíte ani pěšky, do muzea totiž bude jezdit historický autobus.

Lounské muzeum chytne plamenem

Před pěti staletími založil žhář v Lounech požár, při kterém shořela značná část města. Právě ničivý živel bude i hlavní tématem lounské muzejní noci. Podle pořadatelů se bude v programu odrážet nebezpečí, krása a hřejivé pocity, které v nás oheň vyvolává. „Největším lákadlem bude simulace požárního cvičení v našem muzeu. Z budovy se bude valit hustý dým, alarmy budou zvonit naplno a hasiči se budou snažit zachránit, co se dá,“ líčí kurátor Martin Vostřel. „Bude to myslím poprvé, kdy návštěvníci něco takového uvidí. Návštěvníkům radím, aby neváhali a požár sledovali z městské věže, která bude také otevřená,“ říká Vostřel.

V Lounech se pořadatelé rozhodli tentokrát nezapojit jen muzeum, ale i další organizace. „Chtěli jsme zkusit „pražský model“, kdy je zapojeno celé město. Kromě muzea si připravily program i galerie, infocentrum nebo základní umělecká škola, takže nabídka je opravdu pestrá,“ láká kurátor Vostřel.

Návštěvníci tak mohou kromě hasičské scénky zhlédnout výstavu historických stříkaček, šermířské souboje, divadlo a nabrat nové vědomosti na přednáškách historiků nebo se nabít adrenalinem u ohnivé show. Zlatým hřebem programu pak bude originální nasvícení městských budov. „Pozvali jsme umělce Frances Sanderovou a Dimu Berzona. Na budovách po celém světě vytvářejí pomocí světla příběhy, obrazy. Co zvolili pro nás, je zatím překvapení, ale mělo by to souviset s naším výročím,“ dodává Vostřel.

Akce se koná v pátek 2. června od 17 hodin až do půlnoci.