Oni nesmí střílet! křičeli demonstranti. Pak došlo ke zbytečnému krveprolití

Most, Chomutov – Jednota – boj – vítězství! Léta citované a oblíbené heslo pro Velkou mosteckou stávku, která pře 85 lety vyvrcholila zbytečným krveprolitím nejen v Mostě, ale i v Chomutově.

Příslušníci tzv. komunistických pořadatelských sborů na 1. náměstí v Mostě v době Velké Mostecké stávky. Foto: Oblastní muzeum Most

Velká mostecká stávka, stávka horníků, která proběhla v období od 23. března do 19. dubna 1932 na dolech v severozápadních Čechách. Stala se jednou z reakcí na negativní dopady, které způsobila hospodářská krize třicátých let minulého století. O tom není pochyb.

Po desetiletí nás však komunistický režim krmil informacemi o Velké mostecké stávce jako o spontánní reakci proti buržoazii, o jednotě řízení, hlavně právě ze strany komunistů. Při hlubším studiu archivních materiálů se však dá velice snadno poukázat na to, že vše bylo trochu jinak a oběti na životech zbytečné.

Stávku podpořili i havíři odjinud, připojili se i zaměstnanci jiných podniků. Podporu stávkujícím vyjádřila například Československá obec legionářská nebo herecká dvojice Voskovec – Werich.

Někde se muselo přesvědčovat, a to různě. Hlavně za režie členů komunistických pořadatelských sborů, později populárních kolečkářů. Jsou známy případy, kdy bylo použito i fyzické násilí proti těm, kteří měli jiný názor. „Horníkovi B. Konrádovi útočníci vyrazili několik zubů a ztýrali dokonce i řidiče a průvodčího v projíždějící tramvaji, kde někteří prchající delegáti konference hledali únik,“ píše v publikaci historik Koukal o dění v ulicích města po konferenci socialistů v mosteckém Repre.

Jak to začalo

Počátek Velké mostecké stávky lze vystopovat v polovině měsíce března roku 1932. Na dole Kohinoor v Lomu došlo při noční směně ke katastrofě, při které přišlo zbytečně o život osm havířů. Důl byl uzavřen. Hned následující den dostalo hromadnou výpověď 153 horníků z dolu Nelson III a po nich také 382 havířů na dole Humboldt II v Dolním Jiřetíně. Horníci žádali stažení výpovědí, ovšem jejich požadavky nebyly vyslyšeny, proto vstoupili 23. března do stávky.

Na jejím řízení se podílelo několik subjektů. Ale i odborových organizací, jakými byl například Průmyslový svaz horníků. Socialisté, sociální demokraté, ale i němečtí sociální demokraté od stávkujících požadovali rozvážný postoj, který by se v jejich zájmu vyvaroval jakýchkoli extrémů. Komunisté měli plány opačné. Situace stávky se měnila každým dnem. Revír ovládli političtí agitátoři.

Krvavé střety

Nakonec stávka vyvrcholila 13. dubna 1932 střetem asi tří tisíc demonstrantů s četnictvem na silnici ze Souše do Mostu. Už předtím docházelo k potyčkám a muselo být povoláno na pomoc vojsko z mosteckých kasáren. Četníci také byli později obviňováni, že do davu bezdůvodně stříleli, aby chránili zájmy buržoazie. Ovšem opak byl pravdou a četnická hlášení té doby jasně dokazují, že pokaždé to policejní kordon schytal jako první.

13. dubna byla vyhlášena generální stávka a do řad demonstrantů se střílelo. O život přišli dva z pochodujících. Došlo k několika střetům. Demonstranti zaútočili kamením, ale házeli i šrouby z kolejnic, cihly a dlažební kamení. Na scénu byla povolána dokonce jízda, která měla dav rozptýlit, což se jí podařilo jen částečně. Byl zraněn velitel jízdy.

„Mezitím se dav demonstrantů přiblížil až na třicet kroků před kordon a začal znovu útočiti kamením a šrouby ze železnice s pokřikem: „Hurá, zabte je! Házejte! Oni nesmí stříleti,“ hlásá záznam v Památníku četnické stanice Most s tím, že velitel četníků zareagoval na kritickou situaci, kdy řada četníků již byla zraněna, dva dokonce těžce, a dav nereflektoval na žádnou z výzev, tím, že vydal rozkaz ke střelbě.

„Vystřeleno bylo celkem 46 ran. Při tom byli usmrceni Josef Kříž, zedník ze Souše, který klesl na silnici asi 100 kroků před četnickým kordonem a dělník bez zaměstnání Josef Ševčík z Lomu u Mostu, který ležel asi 40 kroků v poli. Dále byly zraněny dvě osoby těžce a osm lehce. Z četníků byli zraněni dva strážmistři těžce, a to přeražením lícní kosti a proražením lebeční kosti. Dvacet strážníků bylo zraněno lehce, zraněni byli i čtyři komisaři,“ oznamuje četnické hlášení na straně 159.

Střelba u Kamenčáku

Střetu v Mostě předcházel konflikt u Kamencového jezera v Chomutově, kde se také střílelo, a to proti demonstrantům. První výstřely totiž vyšly směrem na zasahující četníky, kteří už předtím byli zasypáni kamením. Konflikt skončil tragicky. Výstřelem do břicha byl těžce zraněn 25letý městský policista Franz Mayer z Chomutova, který byl v tomto vážném stavu navíc ještě rozběsněným davem zkopán. Přestože byl rychle převezen do nemocnice a operován, zraněním podlehl.

V Praze se mezitím podařilo sjednat dohodu, že se práce znovu obnoví a že nebude docházet k hromadným výpovědím havířů. I přes tzv. pražské ujednání stávka nemusela pokračovat, ale trvala až do 19. dubna 1932. 16. dubna odpoledne se konal pohřeb obou zastřelených demonstrantů.

V souvislosti s událostmi kolem průběhu stávky a hlavně kolem 13. dubna, bylo následně několik osob zatčeno.