Místo klouzačky z bahna staví Jirkov schodiště

Jirkov - Město vylepšuje podmínky lidí z takzvaných horních sídlišť a mění vyšlapané cestičky ve schůdný terén.

Vznikající schodiště v Krušnohorské ulici v JirkověFoto: MÚ Jirkov/Josef Dušek

Na cestě k autu či domů už nebudou lidé z jirkovské Krušnohorské ulice riskovat pád. V kopci, který musí řidiči zdolávat, město staví schodiště. Vzniká tam, kde si stezku vyšlapali sami Jirkované.

Lidé nejen z ulice, ale i dalších míst horních sídlišť parkují svá auta na obchvatové silnici, ke které si krátili cestu chůzí po trávníku. Jakmile stezku rozmáčel dešť, měnila se v blátivou klouzačku, na níž mnozí doplatili špinavými kalhotami, ale i zvrknutým kotníkem. Situace se horšila se zimními měsíci, takže se město rozhodlo, že zasáhne.

„Nechali jsme proto zpracovat projekt a vybudovali na tom místě schodiště,“ uvedla Martina Cermanová z odboru majetku města a útvaru investic s tím, že je téměř hotové, termín dokončení připadá na příští týden.

Má to však jeden háček. Kvůli velkému převýšení, nebylo možné vybudovat také nájezd pro kočárky, což se některým rodičům nelíbí. „Štve mě, že my maminky budeme s kočárkem jezdit nadále po silnici, jelikož výjezdy na kočárky na Krušnohorské prostě nejsou,“ postěžovala si na facebookových stránkách města Jirkovanka Petra Vlachová. „Tak výjezd udělejte aspoň u zastávky, tam kočárky nosíme v ruce,“ navrhla.

Podle vyjádření města to však nepůjde. „Rampa pro kočárek se tu budovat nedá, serpentýny by neměly smysl. Byly by nebezpečné a v zimě nesjízdné,“ vysvětlil mluvčí radnice Josef Dušek. „Chodník podél silnice, která vede z obchvatu a pod mostem směrem do sídliště, by se vyprojektovat dal, ale musel by se řešit zároveň s rekonstrukcí komunikace, která je nyní vyskládaná z panelů, a dále řešit napojení chodníku na okolní komunikace, což představuje nákladnou investici,“ doplnil s tím, že by v této fázi stejně zřejmě skončil v šuplíku. Na zařazení do rozpočtu města čeká celá řádka dalších investic.

Nové schodiště v Krušnohorské není jedinou nově postavenou cestou v místě, kde si Jirkované vyšlapali pěšinky. Před dvěma lety stejně tak město vybudovalo schodiště v kopci ulice Generála Svobody. Letos ve stejné ulici vyrostl také chodník. Opět v místě cesty vyšlapané v trávě.

Dalším příkladem bylo vybudování obslužné silnice v ulici Pionýrů, kde řidiči drkotali po hliněné cestě.

Samostatnou kapitolu v Jirkově tvoří parkování. Lidé tam žijí především na sídlištích, kde je na malém prostoru soustředěno několik tisíc obyvatel, počet parkovacích míst tomu však neodpovídá. Jirkované tak volají po dalších stáních a město se jim snaží vyhovět. Každoročně přibývají nová parkoviště. "Budujeme je a rozšiřujeme pravidelně. Jen za poslední léta jich vzniklo několik stovek,“ uvedl vedoucí odboru majetku města a útvaru investic Milan Reiner.