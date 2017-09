Místo "děravé" zastávky od architekta Chomutov koupil obyčejnou

Chomutov – Stovky cestujících byly celou loňskou zimu bez střechy. Hrozilo, že by se situace opakovala.

Možná se potkají u soudu. Společnost, která měla pro Chomutov vyrobit atypickou zastávku za půl druhého milionu korun, ji ani po roce nedodala. Magistrátu tak došla trpělivost. Na sídliště Zahradní pořídil malou typizovanou zastávku a na dodavateli se chce finančně zahojit. Ten zvažuje právní kroky.

Zastávka městské hromadné dopravy na Zahradní je frekventovaná, denně ji využívají stovky lidí. Teď však vypadá prapodivně. Ze země trčí sloupy dosud nedokončeného architektonického skvostu a v jejich stínu vyrostlo malé přístřeší. Pod jeho střechu se vtěsná nanejvýš patnáct lidí. Ti si však po zkušenostech z loňské zimy, kdy byly deštníky a kapuce nezbytností, nestěžují. „Hlavně, že tu něco je. Předtím to bylo hrozné. Nosila jsem si s sebou deštník, když jsem ale zapomněla, přišla jsem domů jako zmoklá slepice,“ podělila se o dojmy penzistka Marta Virtová, když čekala na spoj.

Vedle postávala mladá žena a smála se při vzpomínce, jakými stádii stavba velkolepé zastávky procházela. „Myslím, že to byly vyhozené peníze. Měli nám pořídit deštníky, možná by je to vyšlo levněji,“ zmínila.

Zastávka na Zahradní procházela zásadní proměnou díky obří revitalizaci Kulturního a společenského střediska, která zahrnuje i přilehlé okolí. Veřejnost její průběh od začátku kritizovala. Pilíře, které nesly oválné střechy, byly tak vysoké, že se cestující právem obávali, že na ně bude pršet. Zastávka také nebyla chráněná bočnicemi proti větru. Vysloužila si řadu přezdívek jako houby, trychtýře, deštníky.

Vrcholem bylo, že střecha neunesla zátěžové zkoušky, takže v prosinci loňského roku cestující o střechu přišli definitivně.

Dlouhé dohadování

Následně se magistrát a dodavatel nedokázali shodnout, kde se stala chyba. Město ukazovalo na dodavatele – litoměřickou společnost Gardenline, ta zase na údajně chybný projekt města. Chomutov pak zastávku reklamoval. „Následovalo několik kol výměny názorů. V okamžiku, kdy dodavatel sdělil, že zastávku vyrobí novou, ale požadoval by další úhradu, jsme se rozhodli k radikálnějšímu řešení,“ informoval náměstek chomutovského primátora David Dinda. „Nainstalovat typovou zastávku a již uhrazené prostředky za původní zastávku započíst vůči závěrečné faktuře, kterou nám dodavatel vystavil po celkovém dokončení díla revitalizace,“ doplnil.

To se ale nezamlouvá dodavateli. „Město nám nezaplatilo a my s tím nesouhlasíme,“ shrnul výrobní ředitel Gardenline Lukáš Krulich. „Zatím nejsme rozhodnutí, jak budeme postupovat, řeší to náš právník,“ uzavřel.

Podle Dindy není vyloučeno, že magistrát s dodavatelem skončí u soudu. Případná pře by ale trvala dlouho, a tak město pořídilo alespoň obyčejnou zastávku. „Možná nevyhraje světovou cenu za design, každopádně už na cestující po mnoha měsících nebude pršet!“ shrnul náměstek.

Zastávka za špatného počasí nepojme více než dvě desítky lidí, proto město objednalo ještě druhý přístřešek.