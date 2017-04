Lidé opět mohou do Klášterce nad Ohří pro čerstvou minerálku

Klášterec nad Ohří – Ve městě jsou celkem tři minerální prameny. Všechny pravidelně kontrolují hygienici.

Minerálka Evženie má příjemnou a jemně nakyslou chuť. Archivní fotoFoto: MěÚ Klášterec n. O.

Několik týdnů nebylo možné načerpat si minerální vodu z městského pramene v Klášterci nad Ohří. Důvodem byla porucha čerpadla a expanzní nádoby. Nyní si zájemci opět mohou jezdit pro léčivou vodu.

Městský pramen je vhodný k dlouhodobému pití jako minerální stolní voda, pomáhá při žaludečních obtížích, působí jako podpůrná léčba cukrovky i jako prevence vzniku močových kamenů. V Klášterci je možné načerpat minerálku z celkem tří pramenů. Všechny pravidelně kontrolují hygienici.

Stáčírna je otevřena ve všední dny od 8.30 do 17 hodin a o víkendech od 9 do 17 hodin. Do vlastních nádob je možné si čerstvou minerálku načerpat v ceně tří korun za litr.