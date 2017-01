Miliony do hřišť, chodníků i mola. Města mají jasno, kam nasypou nejvíc peněz

Chomutovsko - Chomutovský deník přináší přehled těch největších investičních akcí pro rok 2017.

Nová zastávka MHD na Písečné ulici.Foto: Deník/Jaroslav Průša

Všechna města na Chomutovsku už mají spočítáno, která investice bude v tomto roce tou největší. Nejvíc peněz má jít do chodníků, silnic, „chytrého hřiště" a atletického stadionu. V Chomutově navíc zainvestují do nového mola na Kamencovém jezeře.

UHLADÍ OKOLÍ KASSU

„Nejtěžší" miliony mají v Chomutově směřovat do další obnovy bývalého obchodního komplexu KaSS na sídlišti Zahradní. Půjde o 50 milionů korun, za které stavaři uhladí a zkultivují blízké okolí areálu.



„Investice navazuje na předchozí etapy, například na „useknuté" chodníky," uvedl mluvčí magistrátu Jan Rödling. Na mysli má ostré přechody mezi nově udělanými a starými chodníky, které Chomutované kritizovali. Nyní předěly zmizí.



Nové budou nejen chodníky, ale také osvětlení, přechody pro chodce, ostrůvky a také parkoviště přímo před KaSSem, kde je dnes deponován stavební materiál dodavatele stavby. Upravený bude i parčík, kde vzniknou nové cesty podle toho, kde sami lidé vyšlapali pěšinky. Stavaři upraví také křižovatku v ulici Borová u malého Tesca a u křižovatky Zahradní a Písečná.



Práce by měly začít v polovině roku a rozdělené jsou do dvou let. Jedná se o třetí etapu revitalizace, na kterou by pak měla navázat čtvrtá a také poslední etapa.



PÁTEŘ MOLA

Další investiční akce bude podle objemu peněz sice až druhá v pořadí, Chomutované ji ale nejspíš budou sledovat se zvýšeným zájmem. Než začne léto, na Kamencové jezero bude nainstalována páteřní část mola. Molo vyjde na celkových 40 milionů korun, ale i tato částka a s ní spojené práce budou rozděleny do dvou let.



Mezi další velké investiční akce patří dokončení posledních dvou etap rekonstrukce Šafaříkovy ulice za 14,5 milionu či povrchy silnice a chodníků v Čelakovského ulici od Hotelu Sudety ke křižovatce s Mosteckou (9 milionů).

CHYTRÉ HŘIŠTĚ: ANO NEBO NE?

Největší investiční akcí Kadaně má být pro letošek výstavba „chytrého hřiště", které poslouží nejen ke hraní, ale také k tomu, aby si děti ověřily fyzikální zákony a přírodní jevy. Obsahovat má interaktivní prvky jako je bagr pro hru s pískem, radniční věž, světelný kámen, tubusovou klouzačku a řadu dalších originálních prvků.



Bohužel jeho výstavba je, jak už Chomutovský deník psal, ohrožena. Výsledek výběrového řízení napadl jeden z uchazečů o zakázku. Pokud se věcí bude zabývat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, hřiště by letos vůbec nemuselo vzniknout.



MILIONY DO KOSTELA

Kadaňští ale nemají důvod ke smutku. Díky více než 50 dotačním milionům z evropských fondů výrazně zkrásní kostel Čtrnácti svatých pomocníků ve Františkánském klášteře, který aspiruje na zápis do seznamu UNESCO. V průběhu následujících čtyř let se tam mají potkávat restaurátoři se stavaři. Ti první obnoví vzácné kostelní malby, mobiliář jako jsou oltáře, kazatelna, mříže a lavice, dále veškeré vitráže a také varhany. Ti druzí opraví střechu.

JIRKOV OPRAVÍ „DVOŘÁKOVKU"



V Jirkově letos nejvíc utratí za tu nejširší a nejdelší ulici ve městě: Dvořákovu ulici, která je typická tím, že je její povrch vyložený panely.

„Půjde o velikou rekonstrukci, která celou ulici změní," slibuje starosta města Radek Štejnar. Město má na akci vyčleněno 10 milionů korun, jde však pouze o první etapu. Rekonstrukce jako celek vyjde na 60 milionů.



Z ulice zmizí středové panely, které tu jsou od doby, kdy se uvažovalo o vybudování kolejové dráhy. Křižovatka s Palackou ulicí v Nových Ervěnicích a křižovatka u Tesca se přebuduje na kruhový objezd. Vzniknou zde nové chodníky a cyklostezka, která se napojí na ty již vybudované.

Rekonstrukce má začít v červnu a potrvá nejméně dva roky. Spíš déle.



Jakmile se stavaři pustí do přestavby Dvořákovy ulice, Jirkované budou muset počítat s omezeními dopravy. Výsledek za to ale bude stát.





MILIONY PRO KLÁŠTERECKÉ ATLETY

V Klášterci nad Ohří budou největšími šťastlivci atleti, protože má dojít k rekonstrukci atletického stadionu. Ten pochází ze sedmdesátých let minulého století, a tak je běžecký ovál o čtyřech pruzích stejně jako za časů socialismu vysypaný škvárou. Nahradit ji má kvalitní polyuretanový povrch a na dráze přibudou dva pruhy. Vznikne také nové zázemí pro atletické disciplíny, přibude umělé osvětlení, aby se sportovci mohli tužit i za šera, nové oplocení a také sportovní vybavení. Plánovaná je přeložka příjezdové cesty, vedle níž vyroste parkoviště se 45 místy.



Modernizovaný atletický stadion bude sloužit především potřebám atletického oddílu, který má v Klášterci výborné výsledky. V současné době sdružuje přes 80 aktivních sportovců.



„I přesto, že náš atletický oddíl nemá dlouhou historii, máme sto členů a sbíráme medaile téměř na každém závodě," řekla Chomutovskému deníku předsedkyně atletického oddílu Veronika Purmanová. Stávající stav sportoviště oddíl limituje v řadě disciplín a musí využívat k tréninku prostory spřátelených klubů.



Rekonstrukce by měla vyjít na přibližně 36 milionů korun. Nyní záleží zda bude město úspěšné se svou žádostí o dotaci.