Kariéra v Microsoftu už před maturitou? V Chomutově žádný problém

Chomutov /ROZHOVOR/ – Ještě studují střední školu a už se o chomutovské „průmyslováky" perou firmy i univerzity. Skupinka „ajťáků" se školí přímo u Microsoftu. O své zkušenosti se podělili na konferenci.

Jindřich RichterFoto: spscv.cloud con

Ve vestibulu chomutovského kina Svět se shlukují skupinky mladých lidí. Nejvíc je momentálně zajímá stánek s popcornem a colou, za pár minut už se ale stanou posluchači studentské konference Cloud Con, kterou pořádají chomutovští „průmkaři". Na podiu se střídá řada odborníků z oblasti moderních technologií i z řad studentů, kteří už před maturitou našlápli úspěšnou kariéru.

Podle organizátorů se jedná o jedinou akci tohoto typu v regionu. „Nápad vznikl zhruba před rokem. Protože sami už nějaké profesní zkušenosti máme, rozhodli jsme se je předat i našim vrstevníkům a zároveň jim ukázat, jaké mají možnosti už jako studenti," říká hlavní organizátor, devatenáctiletý Jindřich Richter.

Na pódiu právě řeční sedmnáctiletý Jan Lupač. Svým vrstevníkům povídá o svém profesním úspěchu „V patnácti bylo mým snem stát se prodavačem v elektru. Protože jsem ale byl i ve studentském programu Microsoftu, získal jsem spoustu zkušeností a nakonec jsem se stal nejmladším pracovníkem Alzy v historii," vypráví Lupač, v současnosti projektový specialista ve společnosti Alza.

Mladíci sedící v prvních řadách po sobě přestávají házet popcorn, tipy jak dosáhnout úspěchu je zajímají. O to víc, když slyší docela nenásilné motivační poučky. „Nezáleží na tom, co máte na vysvědčení. Je ale potřeba dělat něco navíc a předehnat ostatní, i kdybyste měli mít čtyřky," radí Lupač. K odboji proti školní docházce se tu ale neschyluje. „Škola nám pomáhala konferenci uspořádat," usmívá se Richter.

Škola navíc může být na své studenty pyšná. Čtyři z nich jsou zapojeni do Studentského trénikového centra společnosti Microsoft. „Máme tu skupinu V.I.P ajťáků, které podle mě čekají hodně vysoké profesní mety. A my jsme moc rádi, že je tu máme, je to výhoda pro další žáky i nás učitele. Získáváme širší rozhled přes software až k programování, který pak můžeme uplatňovat nad rámec osnov v hodinách," pochvaluje si ředitel školy Jan Lacina.

Zájem o konferenci nakonec předčil i očekávání pořadatelů. „Kapacitu jsme měli dvě stě šedesát míst, nakonec dorazilo něco přes dvě stě posluchačů. Hlavně jsme ale rádi, že se nám na pódium podařilo přivést odborníky, kteří kromě svých zkušeností přinesli i konkrétní pracovní nabídky, které mohou posluchači využít," uzavírá Jindřich Richter.

„Microsoft mi umožnil chytit příležitost za pačesy," říká Jindřich Richter

Deník vyzpovídal teprve devatenáctiletého počítačového experta.

Jindro, je vám devatenáct let a máte těsně před maturitou. Kdy jste se začal věnovat informačním technologiím (IT)?

Zajímaly mě odmalička, ale na té profi úrovni to začalo před dvěma lety, kdy jsem nastoupil do Studentského trenérského centra Microsoftu.

Pojem zazněl na konferenci několikrát. Co to vlastně je?

Je to celosvětový projekt pro studenty, kteří chtějí zdokonalit své znalosti v oblasti IT a předávat je dál. V prvním ročníku jsme se učili, jak perfektně ovládat software, MS Office, Windows. Ve druhém ročníku jsme pak začali i programovat. Zároveň se ale klade důraz i na měkké znalosti. Učili nás, jak správně komunikovat s lidmi, jak si dobře rozvrhnout čas a práci.

Jak vás vůbec napadlo školit se u Microsoftu?

Doporučil mi to spolužák. Nejdřív jsem chtěl zkusit jestli to vůbec bude mít nějaký smysl a nakonec mě to hrozně chytlo. Úplně jsem přehodnotil priority. Do druhého ročníku střední školy jsem měl samé jedničky, maximálně jsem se studiu věnoval. V tréninkovém centru jsem zjistil, že škola není to jediné místo, kde bych se mohl rozvíjet a přestala být tím hlavním.

Takže jste se rozhodl budovat kariéru?

Ano. Microsoft nám umožnil chytit příležitost za pačesy, tak proč nezískat zkušenosti už na střední škole. Získáváme znalosti, které nás škola zatím nenaučí, pro jednadvacáté století jsou ale nezbytností.

Jak to v takové microsofťácké škole vypadá? Předpokládám, že největší část se odehrává přes počítač.

Přesně tak, primární je elektronická komunikace, jednou za čas se ale setkáváme v Praze v Microsoftu, jezdíme na letní školy a další akce.

Jestli tomu dobře rozumím, i bez ukončeného vzdělání se o vás firmy možná poperou. Chcete vůbec studovat dál?

Máte pravdu, že uplatnění už asi najdu vždycky. Práci už mám dokonce i domluvenou. Ale na vysokou školu rozhodně chci jít, je to pro mě velmi důležité.

Přestože se může stát, že se tam nic nového pro vaši praxi nenaučíte?

Přiznám se, že jsem si nakonec nevybral úplně klasickou vysokou školu. Dostal jsem nabídku jít na Unicorn College (zakladatelem je jeden z nejúspěšnějších českých podnikatelů, Vladimír Kolář, pozn.red). Tam je trošku jiný přístup k výuce a hlavně se pořád pracuje s Microsoftem, takže si myslím, že se tam nového naučím hodně.