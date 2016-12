MHD v Chomutově a Jirkově stále jezdí zdarma, zřejmě až do Vánoc

Chomutov - Vozy MHD v Chomutově a Jirkově stále nemají v provozu odbavovací systém. Čeká se na křížový test a systém by měl začít fungovat.

JE STŘEDA RÁNO A ŘIDIČ TROLEJBUSU Pavel Dřízhal vyráží z točny ve Vodní ulici ke své jízdě. Odbavovací zařízení má stále zakryté a tak se cestující budou opět vozit zadarmo. „Nefunguje nám to,“ říká a krčí při tom rameny.Foto: Deník/Jaroslav Průša

Městská hromadná doprav v Chomutově a Jirkově už jedenáctý den vozí lidi zdarma. Stále se totiž, po přechodu k integrované dopravě Ústeckého kraje, ve vozech nepodařilo zprovoznit odbavovací systém. Podle vyjádření Jaroslava Komínka, krajského náměstka pro dopravu, už je systém funkční. Jeho zprovoznění však brání udělení certifikátu. V těchto dnech by měl proběhnout takzvaný křížový test systému a do Vánoc by mělo začít vše fungovat.

11 DEN ZDARMA

Je středa ráno, jedenáctý den po připojení Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova (DPCHJ), k integrované dopravě Ústeckého kraje. Na točně MHD ve Vodní ulici stojí několik autobusů a trolejbusů. Většina z nich má na dveřích, nebo na různými igelity překrytém odbavovacím systému nalepena upozornění, že nefunguje odbavovací systém a jezdí se zdarma. „Já vám klidně vůz otevřu a vyfoťte si to zevnitř," říká Pavel Dřízhal, jeden z řidičů, kteří zde čekají. Usedá za volant a dává se do řeči. „Systém nefunguje v žádném z vozů od prvního dne po připojení. „Zpočátku se občas povedlo nějakou kartu načíst, ale většinou ne," vysvětluje řidič. „Nás na to nikdo nepřipravil, neměli jsme žádné školení, stále nevíme, co máme cestujícím ohledně odbavení říkat," pokračuje Dřízhal. Poukazuje na to, že lidé jsou stále zmatení a mnozí chtějí přesto zaplatit. „Říkají nám, ať jim sundáme ten igelit, aby mohli zaplatit. Když jim vysvětlíme, že opravdu pojedou zdarma, tak nevěřícně kroutí hlavou," popisuje reakce cestujících řidič. Ve špičkách nastupují desítky lidí a dochází ke zpožděním spojů. „Některé linky na sebe navazují a lidé jsou naštvaní, že jim ujede další spoj. Zlost si pak vylévají na nás," stěžuje si Dřízhal.

CERTIFIKÁT

„V nejbližších dnech už by mělo být vše v pořádku. „Systém funguje, jen musí proběhnout křížový test a po udělení certifikátu systém spustíme," řekl Chomutovskému deníku krajský šéf pro dopravu Jaroslav Komínek. I přes výpadek tržeb však DPCHJ žádnou ztrátu neutrpí. „Dodavatel dopravního systému, společnost EM Test s.r.o., dopravnímu podniku uhradí poměrnou část ztráty.

Jedná se řádově o tisíce korun," řekl Komínek. Firma má v Chomutově své lidi a od prvního dne po připojení na zprovoznění systému pracuje. Není to první případ, v roce 2006 to trvalo dva měsíce, než se povedlo systém zprovoznit. „Za posledních sedm let DPCHJ dostala od společnost EM Test s.r.o. na kompenzacích sedm milionů korun," uvedl Komínek a dodal, že nechtěli cestující vystavovat nějakým pokusům a proto se rozhodli, do doby než se vše vyřeší, provozovat MHD bezplatně.

Cestující to většinou nechápou, ale někteří jsou spokojeni. „Tak tu máme desátý den od zavedení „slavné" chomutovské reformy v jízdném která zřejmě spočívá v tom, že se bude jezdit na věky zdarma. Přesto je na místě otázka, kdo za tento kiks zaplatí, nebo za to zase zaplatíme všichni?" ptá se na facebooku Petr Toman. Já jsem dnes jela se synem dvakrát zdarma, což je celkem 80 korun, to budou asi obrovský ztráty, napsala Jana Neubergová Povondrová. „To máte od města jako dárek pod stromeček, tak pořád neremcejte a buďte rádi, že se vezete zadarmo," připojila komentář Jiřina Veselá.

Deník se pokusil zajistit vyjádření dodavatele systému společnost EM Test s.r.o., ale nepodařilo se sehnat žádnou kompetentní osobu, která by byla ochotna podat vysvětlení. Nezbývá než věřit, že v tuto chvíli třeba již odbavovací systém v MHD funguje.