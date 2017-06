Marie Pavlovská o svatbě s trenérem Růžičkou: Červený Hrádek je naše srdcovka

Jirkov /ROZHOVOR/ - Krásná Marie Pavlovská a známý hokejový trenér Vladimír Růžička se chystají uzavřít sňatek. Vybrali si k tomu zámek Červený Hrádek.

Svatba trenéra extraligových Pirátů Vladimíra Růžičky a Marie Pavlovské bude tou nejsledovanější nejen na Chomutovsku, ale zřejmě i v celém Česku. Přestože si pro ni pár mohl vybrat jakékoli jiné myslitelné místo, zvolil ikonu Jirkova – zámek Červený Hrádek. Ten bude v den svatby, která připadá na 10. června, i s parkem uzavřený a přísně střežený, aby dovnitř nepronikl nikdo nezvaný.

Proč padla volba právě na zámek Červený Hrádek?

Červený Hrádek je naše srdcovka. Scházeli jsme se tam už od začátku našeho vztahu a procházeli se parkem. Moc se nám tam líbí. Navíc jsme nedávno viděli krásně zrekonstruovaný Rytířský sál, takže to pro nás oba byla jasná volba.

Hostina se tedy bude odehrávat právě v Rytířském sále?

Ano. Obřad máme venku, ale hostinu v Rytířském sále.

Kdo vás bude oddávat?

Jirkovský starosta.

Plánujete svatbu v nějakém stylu?

Chtěli jsme hlavně hezkou zámeckou svatbu. Máme ji laděnou do zlaté barvy.

Včetně svatebních šatů?

Ty mám klasické bílé a k nim zlaté doplňky.

Čekáte děťátko, jsou to tedy šaty, které počítají s bříškem?

Ne, jsou to vypasované korzetové šaty. Zatím je bříško malé na to, že budu v pátém měsíci.

Těšíte se, nebo vás ovládá nervozita?

Je to obojí. Samozřejmě se hrozně těším. Oba se těšíme. Jsem ale hrozná trémistka, takže jsem nervózní, přestože tam všechny znám. Myslím si ale, že až řekneme „ano“, všechno to z nás spadne a užijeme si to.

Budete se pak jmenovat Marie Růžičková, nebo si necháte i původní příjmení, jak je dnes moderní?

Budu se jmenovat Růžičková, jsme staromódní co se toho týče. Chceme mít stejné příjmení i kvůli maličké.

Pro svatbu máte rezervovaný zámek i celý areál, který bude 10. června uzavřený pro veřejnost. Mluví se o zvláštních opatřeních…

Ano, zámek bude celý uzavřený pro veřejnost, bude tam ochranka, která pohlídá, aby se dovnitř nedostal bulvár. Máme také zvláštní opatření proti dronům. Vláďa si na tom dal dost záležet, bude to dobře zaopatřené.

Kolik jste pozvali hostů?

Máme kolem osmdesáti hostů, které jsme pozvali na obřad a hostinu, další přijdou ještě večer na zábavu.

Prozradíte, kam vycestujete na líbánky?

Měli jsme je v plánu, jenže jsem otěhotněla. Snažili jsme se o miminko už dříve a nevyšlo to. Přišlo to nečekaně, i když chtěně až teď. Vláďa nechce, abych v tomto stavu létala, takže to určitě nebude nikam daleko, má ale pro mě překvapení. Například rádi jezdíme do Špindlu, asi to bude prodloužený víkend.

Jak se cítíte jako nastávající maminka?

Musím říct a zaklepat na dřevo, že jsem v pořádku. Ze začátku mi bylo špatně, občas vylétne tlak nebo se zamotá hlava, ale jinak se cítím dobře.