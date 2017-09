Lidé z Chomutova a Klášterce se ocitli v hledáčku šejdířů

Chomutovsko /ANKETA/ - Jedni rozjeli byznys s energiemi, druzí s budoucností. Podvodníci si dělají zálusk na peníze těch, kdo jsou málo obezřetní.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Vraný

Tváří se jako hodné sudičky a lidumilové, přitom je ale nejvíc zajímá vaše peněženka. Chomutovem opět obchází úplatné věštkyně a ke svým nedobrovolným zákazníkům začaly být mnohem dotěrnější. Klášterec se zase potýká s falešnými podomními obchodníky.

Věštkyně se v Chomutově objevily už zkraje léta, kdy oslovovaly převážně ženy a předpovídaly zářivou a blahobytnou budoucnost. Za své dobré věštby, o které ženy neměly zájem, pak chtěly peníz. Jejich počínání vzbuzovalo zpočátku spíše úsměv, k čemuž přispívaly i roztodivné návody, jak si štěstí pojistit. „Radila mi nastrouhat si česnek na chleba a dát si ho do polštáře,“ usmívá se Linda Karlovská. V osvědčených tipech nechybělo ani obíhání svíčky nebo vymetání popela z prahu domu.

Obtěžují i řidiče v autech

Teď to ale vypadá, že ve svých praktikách přitvrdily. „Setkala jsem se s nimi už asi třikrát,“ vypráví Hana Sobotková z Chomutova. „Zkraje léta mě dvakrát po sobě oslovily na ulici, teď ale byly mnohem drzejší,“ pokračuje Chomutovanka. „Počkaly si, až odemknu auto a z druhé strany si otevřely a začaly do mě hlučet, ať jim dám peníze a podívám se na nějaké cetky, co měly u sebe. Odešly, až když jsem začala ječet, že na ně zavolám policii,“ líčí Chomutovanka.

Další lidé se zase setkali s tím, že jim ženy vnucovaly různé zboží, převážně parfémy, zaručeně pravé zlaté tretky a neváhaly je dokonce ani házet do otevřených kufrů od aut.

Chomutované jsou navíc přesvědčeni, že věštkyně jsou ve skutečnosti i dobře zorganizované zlodějky. „Celou dobu co na mě mluvila se mi její děcko motalo kolem kabelky,“ postěžovala si Drahomíra Prokopová. Chomutovan Martin Žák si zase všiml, že na ženy zpovzdálí dohlížejí kumpáni. „Na parkovišti u Chomutovky na ně čekala otřískaná stará dodávka. V té seděli dva chlapi a když ty ženské přicházely, hned jim otevírali zadní část auta, kam něco sypaly. Pak odjeli,“ popsal zážitek Chomutovan.

Se stejnými problémy se na jaře potýkalo i město Most. Tomu se ale podařilo ženštiny z centra města vyhnat. Místní strážníky i policii zasypávaly desítky stížností a ti proto v terénu neváhali a proti věštkyním postupovali přísně.

Řešení problému v Chomutově je zatím v nedohlednu. Ve svých rukách ho přitom mají především občané. Žebrání, kterého se věštkyně hlavně dopouštějí, totiž není podle právního řádu České republiky trestným činem a upravovat ho mohou pouze vyhlášky. „Chomutov ale takovou vyhlášku nemá,“ podotýká mluvčí města Tomáš Branda. K jejímu vydání zatím město nenašlo důvod. Bezpečnostní orgány, které mohou jednání žen vyhodnotit i třeba jako omezování osobní svobody, nemají o věštkyních ponětí. „Jsme dobře seznámeni se situací, kterou řešili kolegové v Mostě, ale u nás žádné hlášení opravdu nevidujeme,“ říká mluvčí chomutovské policie Marie Pivková. Problémy dosud neřešila podle ujištění ředitele Tomáše Doudy ani městská policie.

Klášterečany lanaří podomní prodejci energií

Do Klášterce nad Ohří sice snědé ženy v pestrých sukních, jak věštkyně popisují svědci, nedorazily, i tam ale probíhají pokusy jak z lidí vymámit peníze. Po domech chodí v posledních dnech prodejci elektřiny, kteří cílí hlavně na seniory. „Vysvětlili mojí 76leté mamince, že jí současný dodavatel okrádá a představili ji svoji nabídku,“ vypráví Libor Trnka. „Teď budeme obíhat všechny čerty, abychom ji z toho vyvlékli bez penále,“ dodal Trnka.

Před obchodníky varovalo i město. „Nedávejte z ruky žádné dokumenty, nekomunikujte s nimi a volejte městskou policii,“ radí mluvčí města Adéla Václavíková.